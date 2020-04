vor 47 Min.

"The Voice Kids" 2020: Sendezeit und Sendetermine von Folge 9

"The Voice Kids" 2020 läuft heute mit Folge 8 auf Sat.1. Hier gibt es die Sendetermine mit der jeweiligen Sendezeit im Überblick.

"The Voice Kids" 2020, Staffel 8, läuft heute am 12.4.20 mit den zweiten Battles auf Sat.1. Zu welchen Sendeterminen und Sendezeiten wird die neue Staffel ausgestrahlt? Lesen Sie hier die Antwort.

"The Voice Kids" 2020, Folge 8: Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

"The Voice Kids" startete am 23.02.2020. In Staffel 7 wurden insgesamt sechs Blind-Auditions, drei Battles und das Finale ausgestrahlt. Die vergangenen Staffeln hatten ebenfalls um die zehn Folgen - auch in Staffel 8 hat Sat.1 die Sendetermine ähnlich geplant, wie in den Staffeln zuvor. Die neuen Folgen laufen immer am Sonntag um 20.15 Uhr. Falls sich an den Sendeterminen oder Sendezeiten von Staffel 8 noch etwas ändert, werden Sie hier informiert. Hier der Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1, Blind Audition 1 23.02.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 2, Blind Audition 2 01.03.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 3, Blind Audition 3 08.03.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 4, Blind Audition 4 15.03.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 5, Blind Audition 5 22.03.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 6, Blind Audition 6 29.03.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 7, Battles 05.04.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 8, Battles 12.04.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 9, Sing-Offs 19.04.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 10, Finale 26.04.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1

"The Voice Kids" 2020: Sendezeiten der Wiederholung im TV

Eine Wiederholung läuft üblicherweise nach 0.00 Uhr ebenfalls auf Sat.1 im TV. Auch der Streaming-Dienst Joyn bietet die Folgen im Stream als Wiederholung an. Wer eine Plus-Mitgliedschaft besitzt, kann sich die Wartezeit auf neue Folgen von Staffel 8 mit vergangenen Staffeln versüßen - unabhängig von Sendezeiten und Sendeterminen. (AZ)

Im vergangenen Jahr besuchten wir die Voice-Kids-Siegerinnen Mimi und Josy bei sich zu Hause. Hier können Sie sich das Gespräch im Podcast anhören:

