"The Voice Kids" 2020 live im TV und Stream

"The Voice Kids" startet 2020 mit Staffel 8 live im TV und Stream. Gibt es bereits einen Start-Termin? Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung der Talentshow.

"The Voice Kids" kommt 2020 mit einer neuen Staffel live im TV und Stream auf Sat.1 und ProSieben. Sasha, Lena Meyer-Landrut, Max Giesinger und Deine Freunde bilden die Jury in Staffel 8 und stellen sich aus den besten Kandidaten ihre Teams zusammen. Lesen Sie hier mehr dazu: "The Voice Kids" 2020: Die Coaches in der Jury.

Wann kommt "The Voice Kids" 2020 live im TV und Stream? Gibt es die Folgen auch als Wiederholung? Lesen Sie hier die Antworten und alle Infos zur Übertragung.

"The Voice Kids" 2020 live im TV und Stream: Start-Termin noch unbekannt

"The Voice Kids" startet im Frühjahr 2020 auf Sat.1 und ProSieben. Der genaue Start-Termin ist noch nicht bekannt, die vergangene Staffel hat am 17. Februar begonnen und lief wöchentlich live im TV und Stream. "The Voice Kids" bekommt höchstwahrscheinlich den Prime-Time-Slot um 20.15 Uhr - so wie Staffel 7. Die Show läuft üblicherweise bis etwa 23 Uhr, lediglich das Finale dauert länger. Die beiden Augsburgerinnen Mimi und Josi konnten die vergangene Staffel gewinnen und touren seitdem durch Deutschland.

"The Voice Kids" 2020 live im TV und Stream - und als Wiederholung

Ab dem Frühjahr 2020 können wieder neue Kandidaten versuchen, die Jury von ihrer Stimme zu überzeugen. Das Bewerbungsverfahren für Staffel 8 ist bereits abgeschlossen. Die Folgen lassen sich auf Sat.1 und ProSieben im TV sehen. Die Sender bieten aber auch eine Mediathek an, wo verpasste Folgen nachgeholt werden können. Auf Sat.1 sind derzeit alle Folgen aus Staffel 1-6 als Wiederholung verfügbar.

In Zukunft soll es für den Streaming-Dienst Joyn eine Premium-Mitgliedschaft geben, die Nutzern einige Extra-Features bietet. Einer der Vorteile wäre der Zugriff auf ehemalige Inhalte von Maxdome, wo "The Voice Kids" im Stream zu sehen ist. Wann genau es den Service geben wird, ist aber noch nicht bekannt.

"The Voice Kids" 2020 kommt vermutlich ab Februar 2020 live im TV und Stream. Sobald der genaue Start-Termin bekannt ist werden wir Sie hier informieren. (AZ)

