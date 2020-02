vor 17 Min.

"The Voice Kids" 2020 startet am 23.2.2020: Die Coaches in der Jury

"The Voice Kids" 2020: Lena Meyer-Landrut ist auch in der nächsten Staffel in der Jury dabei.

Bei den Coaches von "The Voice Kids" 2020 gibt es im Vergleich zur letzten Staffel Veränderungen: Zwei Rückkehrer und zwei Neue nehmen auf den Drehstühlen Platz. Das ist die Jury.

" The Voice Kids" 2020 wird ab dem 23. Februar jungen Talenten eine Bühne geben. Als Coaches sitzen bekannte Musiker in der Jury, über die wir in diesem Artikel informieren.

Die vier Teams werden von Max Giesinger, Sasha, Lena Meyer-Landrut und Deine Freunde geleitet. Die beiden Rückkehrer sind Max Giesinger, der bereits in Staffel sechs in der Jury saß, und Sasha, der in den Staffeln vier und fünf die Rolle des Coaches übernommen hatte. Neu dabei sind Florian Sump und Lukas Nimscheck aus der Musikgruppe "Deine Freunde".

Hier stellen wir Ihnen die Coaches von "The Voice Kids" 2020 näher vor.

"The Voice Kids" 2020: Coaches in der Jury

Sasha

Sasha ist ein deutscher Popsänger und Schauspieler. 1998 gelang ihm der Durchbruch mit seinem Song "If you believe", der insgesamt mehr als 500.000 Mal verkauft wurde. Seine Plattenverkäufe erhielten 17 Mal den Gold-Status. 2014 nahm er bei "Sing meinen Song" teil und ist seitdem immer wieder im deutschen Fernsehen zu sehen - dieses Jahr auch bei "Schlag den Star".

Sasha. Bild: dpa

Lena Meyer-Landrut

Die Pop-Sängerin erlangte erste Berühmtheit als sie sich bei "Unser Star für Oslo" und später mit ihrem Hit "Sattelite" auch den "Eurovision Song Contest" gewinnen konnte. Seitdem hat die Künstlerin fünf Alben auf den Markt gebracht, die es allesamt in die Top 5 der deutschen Charts schafften. Mit ihrem im April 2019 veröffentlichten Album "Only Love, L" schaffte sie es auf Platz 2 der Album-Charts. Mehrmals saß die Sängerin nun bereits für "The Voice Kids" in der Jury.

Lena Meyer-Landrut Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

Max Giesinger

Der Sänger, Song-Writer und Musikproduzent kennt sich mit den Anforderungen bei "The Voice" bestens aus, da er in der ersten Staffel 2012 selbst als Kandidat dabei war und am Ende den vierten Platz belegte. Sein erstes Album veröffentliche Max Giesinger 2014, den Durchbruch schaffte er aber erst mit seinem zweiten Album "Der Junge, der rennt" aus dem Jahr 2016. Sein erfolgreichster Song bisher war "Wenn sie tanzt" aus dem Jahr 2016. Er übernimmt zum zweiten Mal die Rolle des Coaches bei "The Voice Kids".

Max Giesinger. Bild: Julian Leitenstorfer

Deine Freunde

Das Trio besteht aus Lukas Nimscheck, Florian Sump und dem DJ Markus Pauli, der nicht mit seinen Bandkollegen in der Jury sitzen wird. Die drei machen Musik für Kinder und sind deshalb bestens geeignet, den kleinen Kandidaten als Coaches zur Seite zu stehen. Mittlerweile haben sie fünf Studioalben veröffentlicht und zahllose Kinder mit ihren Singles wie "Schokolade" und "Du bist aber groß geworden" begeistert. (AZ)

Deine Freunde. Bild: Andreas Brücken

