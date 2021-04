The Voice Kids 2021: Die Kandidaten und Teams heute in Folge 7

"The Voice Kids" 2021 ist in vollem Gange. Welche Kandidaten es bisher in welches Team geschafft haben, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.

" The Voice Kids" 2021 gibt es derzeit mit neuen Folgen auf Sat.1 zu sehen. Die Coaches wurden in der neuen Staffel komplett ausgewechselt. Zwei Jury-Mitglieder waren noch nie Teil einer "The Voice"-Sendung, die anderen waren bereits in "The Voice of Germany zu sehen". Thore Schölermann und Melissa Khalaj übernehmen auch bei "The Voice Kids" 2021 die Moderation der Sendung.

Hier finden Sie eine ausführliche Übersicht zu den Kandidaten und Teams bei "The Voice Kids" 2021. Die vergangene Staffel konnte Kandidatin Lisa-Marie in Team Sasha gewinnen.

The Voice Kids 2021, Staffel 9: Kandidaten und Teams

Kandidaten im Team von Alvaro Soler

Alvaro Soler ist 2021 zum ersten Mal bei einer "The Voice"-Produktion dabei. Der Coach möchte das Potenzial seiner Schützlinge komplett ausschöpfen: "Als Coach werde ich versuchen, genau herauszufinden, welche Art von Musik zu jedem Talent in meinem Team passt. Ich möchte, dass sie alle selbstbewusst und frei auf der Bühne performen und ihr Ding durchziehen, egal welche Sprache sie hierfür wählen."

Aktuelle Kandidaten

Saralynn (13) aus Wuppertal

Oscar (14) & Mino (12) aus Hamburg

Hannes (13) aus Hechingen

Viktoria (12) aus Wien , Österreich

, Katarina (9) aus Berlin

Sven (15) aus Weimar

Vivienne (15) aus Kronach

Hassan (14) aus Herzberg (Elster)

(Elster) Maya (14) aus Kleinmachnow

(14) aus Sezin (13) aus Aschaffenburg

Tuana (14) aus Aßlar

Mariam (12) aus Köln

Isabella (10) aus Manerba del Garda ( Italien )

( ) Veronika, Moritz & Xaver (10-14) aus Amberg

Aanvi (11) aus Berlin

Ibrahim (13) aus Mannheim

Wer ist raus?

Noch kein Kandidat ist raus

Kandidaten im Team von Stefanie Kloß

Stefanie Kloß bildete in diesem Jahr gemeinsam mit Yvonne Catterfeld eine Team in der "The Voice of Germany"-Jury. Bei "The Voice Kids" 2021 wagt sie sich alleine auf den roten Drehstuhl. "Ich fühle mich einfach sauwohl im roten Stuhl und kann es kaum erwarten, zu buzzern", so die 36-Jährige.

Aktuelle Kandidaten

Kiara (11) aus Nettetal

Egon (15) aus Berlin

Jellina (11) aus Rosenheim

Alicia (14) & Jasmina (14) aus Ismaning bei München

bei Michelle (9) aus Meppen

Sefidin (15) aus Wiener Neustadt , Österreich

, Arthur (15) aus Bad Homburg

Emily (13) aus Gelnhausen

Leila (15) aus Leipzig

Adriano (11) aus Bebra

Grace (14) aus Mönchengladbach

Michel (12) aus Hamburg

Johanna (14) aus Essen

Wer ist raus?

Rockzone: Arian (14), Ruben (13) und Oskar (12) aus Staufenberg

Ibrahim (13) aus Mannheim

Kandidaten im Team von Michi Beck & Smudo

Michi Beck und Smudo sind mittlerweile Veteranen bei "The Voice": Fünf Jahre lang saßen sie gemeinsam in der Jury von "The Voice of Germany". Nun widmen sie sich dem Coaching von Deutschlands Nachwuchs-Talenten. "Als Coaches suchen wir bei ‚The Voice Kids‘ nicht einfach nur eine schöne Stimme. Wir werden nach wie vor versuchen, die besonderen Charaktere zu entdecken und zu fördern", sagten die beiden in einem Interview mit Sat.1.

Aktuelle Kandidaten

Batteries Of Rock - Yuma (13), Noel (13) und Kolja (14) aus Hamburg

Sebastian (14) aus Freinsheim

Lenny (11) aus Lahr

Jessica (13) aus Königswinter

Ben (14) aus Berlin

Elisa (15) aus München

Johannes (15) aus Knittelfeld, Österreich

Rahel (10) aus Hemer

Joshua (15) aus Merchweiler

Marko (15) aus Lichtenstein

Tom (14) aus Herford

The Rockets mit Simon, Leon, Jakob und Philip (12-13) aus Kollnburg

Amy (11) aus Altusried im Oberallgäu

im Rio (13) aus Zürich

(13) aus Constance (14) aus Tuttlingen

Wer ist raus?

Noch kein Kandidat ist raus

Kandidaten im Team von Wincent Weiss

Wincent Weiss hat noch nie auf den "The Voice"-Buzzer gedrückt - er setzt sich nun bei "The Voice Kids" 2021 zum ersten Mal auf den roten Drehstuhl. "Seit Jahren sage ich jede Talentshow-Anfrage ab, weil ich mich genau hier bei #VoiceKids sehe und ich freue mich total, dass es endlich geklappt hat", so der 27-Jährige.

Aktuelle Kandidaten

Henriette (9) aus Gifhorn

Papuna (13) aus Freiburg

Daria (9) aus Hamburg

Kirstin (14) aus Brixen , Südtirol

, Alma (12) aus Warendorf

Anton (14) aus Dietenheim

Emily (13) aus Köln

Elisabeth (12) aus Bochum

Niklas (9) aus Paderborn

Katharina (14) aus Kelheim

Chris (13) aus Sasbach im Ortenaukreis

im Marie-Sophie (14) aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis

Giada (13) aus Jena

Rockzone: Arian (14), Ruben (13) und Oskar (12) aus Staufenberg

Wer ist raus?

Lorena (11) aus Solms

Fabio (11) aus Dorsten

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.