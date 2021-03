vor 32 Min.

The Voice Kids 2021, Folge 4: Girlband "Figolino" will heute Abend überzeugen

The Voice Kids startete mit Staffel 9. Was Sie in Folge 4 erwartet, erfahren Sie in unserer Vorschau.

"The Voice Kids" 2021 startete kürzlich wieder auf Sat.1. Was Sie in Folge 4 heute erwartet, erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

Am 27.2.21 startete " The Voice Kids" mit Staffel 9 in eine neue Runde. In den Blind Auditions können junge Talente zwischen sieben und 15 Jahren ihren Gesang unter Beweis stellen und versuchen, die Juroren für sich zu gewinnen. Bisher haben schon einige Kids ihr Glück versucht - und das auch sehr erfolgreich. Was Sie in Folge 4 von heute Abend erwartet, erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"The Voice Kids" heute: Vorschau auf Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "The Voice Kids" läuft am Samstag, 20.3.21, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Die 4. Folge von "The Voice Kids" 2021 ist heute Abend auf Sat.1 zu sehen. Die Blind Auditions gehen in die nächste Runde - und zeigen zwei ganz besondere Highlights:

Die Girlband "Figolino", bestehend aus vier jungen Mädchen, möchte ihr Glück bei der Talentshow versuchen. Können Sie mit Gesang und Choreografie die Jury überzeugen? Und wenn ja, welches Team kann die vierfache Girl-Power für sich gewinnen?

Der 15-jährige Kandidat Joshua hat etwas ganz besonderes im Angebot. Er kann nicht nur singen, sondern spielt auch noch Schlagzeug. Warum also sollte er das nicht verbinden, um die Juroren zu beeindrucken? Genau das versucht er auch und setzt damit etwas um, das es bei "The Voice Kids" noch nie gab: Er begleitet seinen Gesang selbst! Welchen Juroren kann Joshua damit überzeugen?

"The Voice Kids" 2021: Alle Infos rund um Staffel 9

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Das sind die Juroren: The Voice Kids: Jury 2021 - Coaches.

Kandidaten und Teams

Hier geben wir einen Überblick über die aktuellen Teams: The Voice Kids 2021: Kandidaten und Teams.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice Kids im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu The Voice Kids 2021 Sendetermine und Sendezeit.

(AZ)

