The Voice Kids 2021, Folge 7: Das sind die Battles heute

"The Voice Kids" 2021: Heute Abend geht es bei Sat.1 mit den Battles weiter. Wer gegen wen antritt und wer in Folge 7 als Gast-Coach auftritt, erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

" The Voice Kids" 2021: Heute Abend läuft Folge 7 mit den ersten Battles bei Sat.1. Jeweils drei Kandidaten treten innerhalb der Teams gegeneinander an. Als Gast-Coach in dieser Folge mit dabei ist außerdem Johannes Oerding. Er unterstützt die Kandidatinnen von Wincent Weiss bei ihrem Song "Beautiful" von Christina Aguilera. Wer kann sich gegen seine Mitstreiter durchsetzen und kommt eine Runde weiter? Mehr zur heutigen Folge lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"The Voice Kids" heute: Vorschau auf Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 7 von "The Voice Kids" läuft am Samstag, 10.04.2021, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Für das Battle hat Wincent Weiss für seine Talente Katharina, Marie-Sophie und Kirstin "Beautiful" von Christina Aguilera gewählt. "Egal, wie unsicher man sich manchmal fühlt, es ist wichtig, dass man sich einfach auf die Bühne stellt und sagt: 'Hey, I am beautiful no matter what they say!' und das wirklich mit Gestik und der Stimme erzählt", sagt der Juror.

Um sein Trio bestmöglich vorzubereiten, überrascht Wincent Weiss sie mit Gast-Coach Johannes Oerding. "Johannes ist für mich einer der besten Sänger Deutschlands. Er ist ein Mentor von mir und darum nehme ich ihn mit auf die Reise und lasse ihn mitcoachen", erklärt Weiss. Werden Katharina, Marie-Sophie und Kirstin mit Hilfe ihrer beiden Coaches die Herausforderung meistern? Und wer zieht in die Sing-Offs ein?

In den The Voice Kids-Battles singen immer drei Kandidaten aus einem Team gemeinsam einen Song. Wer den eigenen Coach am meisten mit seinem Auftritt überzeugt, kommt weiter. Hat eines der beiden ausscheidenden Talente aber bei einem der anderen Coaches für Staunen gesorgt, kann es von diesem per STEAL DEAL zurückgeholt werden. Und auch dieses Talent zieht dann in die Sing-Offs ein. 2021 können die The Voice Kids-Coaches außerdem zum ersten Mal je einen FAST PASS vergeben. Wer ihn bekommt, zieht direkt in das große Finale ein.

Das sind die Battles heute am Samstag, 10.04.2021:

Team Stefanie Kloß:

Michel (12, Hamburg ) vs. Adriano (11, Bebra ) vs. Jellina (11, Rosenheim)

) vs. Adriano (11, ) vs. Jellina (11, Rosenheim) Grace (14, Mönchengladbach ) vs. Alicia & Jasmina (15, Ismaning ) vs. Sefidin (15, Wiener Neustadt / Österreich )

Team Michi Beck & Smudo:

Elisa (15, München ) vs. Ben (14, Berlin ) vs. Constance (14, Tuttlingen )

) vs. Ben (14, ) vs. Constance (14, ) Rio (13, Zürich / Schweiz ) vs. Amy (11, Altusried ) vs. Lenny (11, Lahr)

(13, / ) vs. Amy (11, ) vs. Lenny (11, Lahr) Marko (15, Lichtenstein ) vs. Batteries of Rock (13-14, Hamburg ) vs. Joshua (15, Merchweiler)

Team Alvaro Soler:

Hassan (14, Herzberg ) vs. Sven (15, Weimar ) vs. Hannes (14, Hechingen )

) vs. Sven (15, ) vs. Hannes (14, ) Isabella (11, Manerba del Garda/ Italien ) vs. Veronika, Moritz & Xaver (10-14, Amberg ) vs. Katarina (9, Berlin )

Team Wincent Weiss:

Kirstin (14, Brixen / Südtirol ) vs. Marie-Sophie (14, Rhein-Hunsrück-Kreis) vs. Katharina (14, Kelheim )

"The Voice Kids" 2021: Infos zu Staffel 9 - Das müssen Sie wissen

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Das sind die Juroren: The Voice Kids: Jury 2021 - Coaches.

Kandidaten und Teams

Hier geben wir einen Überblick über die aktuellen Teams: The Voice Kids 2021: Kandidaten und Teams.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice Kids im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu The Voice Kids 2021 Sendetermine und Sendezeit.

