The Voice Kids 2021, Folge 8: Die Battles gehen in die zweite Runde - Teams im Überblick

"The Voice Kids" 2021 läuft heute Abend mit Folge 8 im TV. Welche Kandidat:innen treten gegeneinander an? Lesen Sie hier in der Vorschau alle Infos zu Folge 8.

" The Voice Kids" 2021 geht heute in Folge 8 mit den Battles weiter. Wieder treten jeweils drei talentierte Kandidaten der jeweiligen Teams gegeneinander an, um sich einen Platz in den Sing-Offs zu sichern. Die Coaches haben dabei die Qual der Wahl, denn sie müssen einige ihrer Schützlinge nach Hause schicken. Dieses Jahr gibt es allerdings eine Neuheit: Falls einer der ausgeschiedenen Kandidaten einen der anderen Coaches überzeugen konnte, darf dieser ihm per Steal-Deal eine zweite Chance geben. Der Kandidat oder die Kandidatin darf dann gemeinsam mit den Battle-Siegern in die Sing-Offs ziehen und dort nochmal seinen oder ihren Blind-Audition Song vortragen. Außerdem gibt es dieses Jahr den Fast Pass. Jeder Coach darf damit bereits in den Battles Finalisten benennen.

Laut der Vorschau auf Sat.1 nutzen die Fantas heute den Steal-Deal. Für welche Teilnehmer sehen sie heute Abend. Lesen Sie hier mehr zu Folge 8 von "The Voice Kids" 2021 in unserer Vorschau.

"The Voice Kids" 2021 heute: Stefanie Kloß ist gerührt - Vorschau auf Folge 8

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 8 von "The Voice Kids" läuft am Samstag, 17.4.21, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Für Team Steff treten heute Abend Egon (15, Berlin), Johanna (14, Essen) und Arthur (15, Bad Homburg) auf. Alle drei hatten in den Blind-Auditions vier Buzzer erhalten. „Sie haben den anspruchsvollsten Song und auf jeden Fall das Talent, den größten, emotionalsten Moment im #TeamSteff zu schaffen“, sagte Stefanie Kloß vor dem Auftritt und genau das scheinen die drei geschafft zu haben, denn Stefanie Kloß ist zu Tränen gerührt und ringt um Fassung. Auch die anderen Coaches sind begeistert: "Das ist zu Recht ein ViererBuzzer-Battle und wir alle hätten euch gern im Team gehabt", sagte Michi Beck und Wincent Weiss pflichtet bei: "Das war richtig geil, also wirklich ein Wahnsinns-Battle."

Diese Kandidaten treten gegeneinander an:

#TeamSteff:

Egon (15, Berlin) vs. Johanna (14, Essen) vs. Arthur (15, Bad Homburg )

#TeamWincent:

Daria (9, Hamburg ) vs. Niklas (10, Paderborn ) vs. Henriette (10, Gifhorn )

) vs. Niklas (10, ) vs. Henriette (10, ) Papuna (13, Freiburg ) vs. Anton (14, Dietenheim ) vs. Elisabeth (12, Bochum )

#TeamFanta:

Jessica (13, Königswinter ) vs. The Rockets (12-13, Kollnburg ) vs. Rahel (10, Hemer )

) vs. The Rockets (12-13, ) vs. Rahel (10, ) Sebastian (14, Freinsheim ) vs. Tom (14, Herford ) vs. Johannes (15, Knittelfeld – Österreich )

#TeamAlvaro:

Viktoria (13, Wien – Österreich ) vs. Vivienne (15, Kronach ) vs. Aanvi (12, Berlin)

– ) vs. Vivienne (15, ) vs. Aanvi (12, Berlin) Mariam (12, Köln ) vs. Tuana (14, Aßlar ) vs. Sezin (13, Aschaffenburg)

) vs. Tuana (14, ) vs. Sezin (13, Aschaffenburg) Maya (15, Kleinmachnow ) vs. Oscar & Mino (14 & 12, Hamburg ) vs. Saralynn (13, Wuppertal )

"The Voice Kids" 2021: Infos zu Staffel 9 auf einen Blick - mit Links

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Das sind die Juroren: The Voice Kids: Jury 2021 - Coaches.

Kandidaten und Teams

Hier geben wir einen Überblick über die aktuellen Teams: The Voice Kids 2021: Kandidaten und Teams.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice Kids im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu The Voice Kids 2021 Sendetermine und Sendezeit.

