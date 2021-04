The Voice Kids 2021: Folge 9 heute mit dem Halbfinale

"The Voice Kids" 2021 läuft heute Abend mit Folge 9 im TV. Welche Kandidaten treten gegeneinander an? Lesen Sie hier in unserer Vorschau alle Infos zu Folge 9.

" The Voice Kids" 2021 geht heute in Folge 9 mit dem Halbfinale weiter. Das Finale selbst wird gleich morgen am Sonntag, 25.4.21 um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Acht Kandidaten haben noch die Chance, einen Platz zu ergattern. Per Fast Pass kamen schon einige Talente in das Finale: Henriette aus Team Wincent, Isabella aus Team Alvaro, Rahel aus Team Fanta und Emily aus Team Steff. Die Konkurrenz um die verbleibenden acht Plätze ist groß: Insgesamt 18 Kandidaten und Kadidatinnen kämpfen in Folge 9 heute Abend um ihren Einzug in die Sing-Offs. Alles zu den Kandidaten und den Teams im großen Halbfinale erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"The Voice Kids" heute: Vorschau auf Folge 9

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 9 von "The Voice Kids" läuft heute am Samstag, 24.4.21, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

In Folge 9 von heute Abend, 24.4.21, stehen zunächst noch zwei Battles der Teams Stefanie und Wincent aus. Danach geht es direkt mit den Sing-Offs weiter, in denen die Kandidaten die Chance haben, sich ins Finale zu singen. Für Team Stefanie Kloß tritt heute Egon (15) an, der sie in den Battles mit dem Lied "You broke me first" zu Tränen rührte. Auch Joshua (15) aus dem Saarland tritt für Team Steff an. In den Battles war er noch Teil von Team Michi und Smudo und performte "Are you gonna be my girl?". Die beiden Coaches entschieden sich jedoch für dessen Kontrahenden Marko. Steffi holte den 15-jährigen darauf hin mit einem Steal Deal in ihr Team.

Auch Adriano und Sefidin versuchen ihr Glück mit Team Stefanie. Für Team Wincent gehen Alma, Rochzone, Marie-Sophie und Papuna an den Start und wollen sich einen Platz im Finale ersingen. Ibrahim, Hassan, Vivienne, Oscar & Mino und Sezin gehen für Team Alvaro, der in diesem Jahr das erste Mal als Coach bei "The Voice Kids" dabei ist, an den Start. Team Fanta versuchen ihr Glück mit Constance, Marco, Lenny, Daria und Johannes.

Das sind die Kandidaten, die in den Battles gegeneinander antreten:

Team Stefanie : Kiara vs. Michelle vs. Leila

: Kiara vs. Michelle vs. Leila Team Wincent : Giada vs. Emily vs. Chris

Das sind die Kandidaten der darauf folgenden Sing-Offs:

Team Stefanie : Adriano, Sefidin, Joshua, Egon

: Adriano, Sefidin, Joshua, Egon Team Wincent : Alma , Rockzone, Marie-Sophie, Papuna

: , Rockzone, Marie-Sophie, Papuna Team Alvaro: Ibrahim, Hassan, Vivienne, Oscar und Mino, Sezin

Team Fanta : Constance, Marco, Lenny, Daria, Johannes

