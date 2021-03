14:44 Uhr

The Voice Kids 2021: In Folge 5 wird es heute spektakulär

The Voice Kids geht heute Abend am 27.3.21 mit Folge 5 weiter. In unserer Vorschau gibt's alle Infos rund um die Talente und die Sendung.

"The Voice Kids" 2021 ist heute mit Folge 5 im TV zu sehen. Hier in unserer Vorschau gibt es alle Infos rund um die Talente der aktuellen Sendung in der Übersicht.

Bei Sat.1 läuft heute Abend eine neue Folge von " The Voice Kids". Auch in Folge 5 wollen die jungen Nachwuchsmusiker wieder beweisen, was in ihnen steckt. Die neue Staffel der Gesangs-Show startete am 27.2.21 bei Sat.1. Wie schon in den Jahren zuvor sind auch in Staffel 9 wieder zahlreiche Talente zwischen sieben und 15 Jahren dabei, die in den Blind Auditions und den folgenden Runden ihr Können unter Beweis stellen wollen. Welche Stimmen können wohl heute Abend die Zuschauer überzeugen? Und wird zwischen den Coaches wieder der Kampf um die besten Talente ausbrechen?

Was die Zuschauer heute Abend in Folge 5 von "The Voice Kids" 2021 erwartet, lesen Sie hier in unserer Vorschau zur neusten Sendung von Staffel neun.

"The Voice Kids" heute: Die aktuelle Vorschau auf Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "The Voice Kids" läuft am Samstag, 27.03.21, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Auch in Folge 5 der aktuellen Staffel von "The Voice Kids" dreht sich heute wieder alles um die Musik. Zahlreiche begnadete junge Solisten, Rocker und Bands wollen heute Abend Zuschauern und Jury beweisen, was in ihnen steckt. Dabei sorgt insbesondere die Jungsband "The Rocket" für ordentlich Stimmung im Saal: Mit ihrer Performance des Kult-Songs "T.N.T" von der Rockband "A.C.D.C." reißen sie alle Coaches mit, die sich während des Auftritts der vier Jungs aus Niederbayern kaum auf ihren Stühlen halten können. Doch vergessen sie vor lauter Begeisterung möglicherweise, für die Jungen zu buzzern?

Auf eine ganz andere, aber nicht weniger mitreißende Art und Weise begeistert der 12-Jährige Michel die Coaches: Mit dem außergewöhnlichen Song "Supercalifragilisticexpialidocious" aus dem Film "Mary Poppins" zieht er Stefanie Kloß, Wincent Weiss, Michi Beck & Smudo und Alvaro Soler in seinen Bann - und erntet prompt Standing-Ovations und einen 4er-Buzzer. Alle wollen ihn, doch nur ein Coach kann Michel letztendlich in sein Team holen? Für welchen Coach wird sich das junge Talent am Ende entscheiden?

Viele weitere Auftritte und die Entscheidung sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr in Sat.1. Haben Sie nicht die Möglichkeit, die Show heute Abend live vor dem TV und Fernseher mitzuverfolgen? Kein Problem - ganze Folgen gibt es auch kostenlos in der Wiederholung zu sehen.

"The Voice Kids" 2021: Alle Infos rund um Staffel 9

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Das sind die Juroren: The Voice Kids: Jury 2021 - Coaches.

Kandidaten und Teams

Hier geben wir einen Überblick über die aktuellen Teams: The Voice Kids 2021: Kandidaten und Teams.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice Kids im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu The Voice Kids 2021 Sendetermine und Sendezeit.

