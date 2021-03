12:06 Uhr

The Voice Kids 2021: Nachbericht zu den Kandidaten gestern in Folge 3

The Voice Kids 2021: Welche Kandidaten sind dabei? Lesen Sie hier die Antworten in unserem Nachbericht.

"The Voice Kids" 2021 lief gestern mit Folge 3 im TV. Hier im Nachbericht sehen Sie alle Kandidaten im Überblick und erhalten weitere Infos zur Folge.

" The Voice Kids" lief gestern mit Folge 3 im Fernsehen bei Sat.1. 14 Auftritte waren zu sehen. Insgesamt traten allerdings 16 Kandidaten auf, denn mit Rockzone, bestehend aus Arian (14), Ruben (13) und Oskar (12) rockte eine weitere Band die "The Voice Kids"-Bühne.

Zwei Mädchen dürften sich in Folge 3 über den Zuspruch aller Jury-Mitglieder freuen. Alvaro Soler, Wincent Weiss, Stefanie Kloß, Michi Beck und Smudo von "Die Fantastischen Vier" - sie alle haben auf den Buzzer gedrückt und wollten Leila und Emily in ihren Teams haben. Emily hat sich für den Song "Into the Unknown" aus dem Disney-Film "Frozen II" entschieden und konnte vor allem bei Smudo punkten. Gleich in den ersten Sekunden erkannte Michi Beck den Song und sagte zu seinem Kollegen: "Da is' se ja, deine Eisprinzessin", mit einem anschließenden "Wow". Alvaro Soler drückte als letzter den Buzzer, war dann aber auch sehr begeistert von Emilys Stimmgewalt. Letztendlich entschied sich die 13-Jährige für Team Stefanie.

Leila hielt ihre Erwartungen vor ihrem Auftritt niedrig: "Das ist 'ne echt krasse Möglichkeit, die ich hier habe. Ich würde mich so freuen wenn sich allein eine Person umdreht", sagt die 15-Jährige. Anfangs lauschte ihr Stefanie Kloß mit geschlossenen Augen und bereits nach den ersten Tönen hatte sie die Jury völlig überzeugt und alle vier Coaches drückten fast gleichzeitig auf den Buzzer. Wincent Weiss sprang während des Auftritts auf und kommentiert ihren Auftritt nur mit: "Das ist krass". Am Ende entschied sich Leila für Team Stefanie. Hier im Nachbericht finden Sie alle Kandidaten im Überblick.

"The Voice Kids" gestern: Nachbericht zu Folge 3 - Welche Kandidaten sind dabei?

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Das sind die jungen Talente, die es in Folge 3 in eines der Teams schafften:

Daria (9) aus Hamburg - Team Wincent Weiss

- Team Weiss Rockzone mit Arian (14), Ruben (13) & Oskar (12) aus Staufenberg - Team Stefanie

mit Arian (14), Ruben (13) & Oskar (12) aus - Team Leila (15) aus Leipzig - Team Stefanie

- Team Arthur (14) aus Bad Homburg - Team Stefanie

- Team Katarina (9) aus Berlin - Team Alvaro

- Team Johannes (15) aus Knittelfeld in der Steiermark ( Österreich ) - Team Michi & Smudo

( ) - Team & Emily (12) aus Gelnhausen - Team Stefanie

- Team Sven (15) aus Weimar - Team Alvaro

- Team Elisa (14) aus München - Team Michi & Smudo

- Team & Ben (14) aus Berlin - Team Michi & Smudo

- Team & Kirstin (14) aus Brixen in Südtirol ( Italien ) - Team Wincent Weiss

Wer ist raus?

Diese Kandidaten haben es nicht in eines der Teams geschafft:

Lukas (13) aus Berlin

Aysu (14) aus Tuttlingen

Maya (11) aus Frankfurt a. M.

"The Voice Kids" 2021: Infos zu Staffel 9 - ein Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Das sind die Juroren: The Voice Kids: Jury 2021 - Coaches.

Kandidaten und Teams

Hier geben wir einen Überblick über die aktuellen Teams: The Voice Kids 2021: Kandidaten und Teams.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice Kids im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu The Voice Kids 2021 Sendetermine und Sendezeit.

(AZ)

