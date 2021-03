vor 31 Min.

The Voice Kids 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit - alle Infos zu Folge 3

The Voice Kids 2021 läuft derzeit mit Staffel 9. Wir informieren Sie hier in diesem Artikel unter anderem über Sendetermine und Sendezeit.

"The Voice Kids" ist zurück auf den Bildschirmen: Sat.1 zeigt seit dem 27. Februar Staffel 9 im TV. Zwei neue Coaches sitzen mit im Boot. Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle bisher bekannten Infos zu "The Voice Kids" 2021 auf einen Blick. Falls Sie in die Tiefe gehen wollen, finden Sie auch weiterführende Links mit zusätzlichen Infos zur Jury, den Kandidaten und der Übertragung.

The Voice Kids 2021: Start-Termin für Staffel 9?

Seit Samstag, 27.02.2021, kämpfen die jungen Talente gemeinsam mit ihren Coaches um den Sieg der Gesangsshow.

The Voice Kids 2021: Sendezeit und Sendetermine

Wie Sat.1 bereits mitteilte, ändert sich in diesem Jahr der Sendeplatz: "The Voice Kids" wird 2021 nicht sonntags, sondern am Samstagabend zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Wie viele Folgen die Staffel haben wird, wurde bislang noch nicht offiziell bekannt gegeben. Die Sendung wird vermutlich wie in den vergangenen Jahren etwa zehn Folgen haben und ist in sechs Blind-Auditions, drei Battles und ein Finale aufgeteilt.

Hier finden Sie die voraussichtlichen Sendetermine im Überblick:

Folge von "The Voice Kids" Sendetermin Sendezeit Folge 1 27.02.2021 20.15 Uhr Folge 2 06.03.2021 20.15 Uhr Folge 3 13.03.2021 20.15 Uhr Folge 4 20.03.2021 20.15 Uhr Folge 5 27.03.2021 20.15 Uhr Folge 6 03.04.2021 20.15 Uhr Folge 7 10.04.2021 20.15 Uhr Folge 8 17.04.2021 20.15 Uhr Folge 9 24.04.2021 20.15 Uhr Folge 10 01.05.2021 20.15 Uhr

Coaches in der Jury von "The Voice Kids" 2021

Zwei Juroren sind in "The Voice Kids" 2021 zum ersten Mal dabei: Wincent Weiss und Alvaro Soler. Insgesamt nehmen fünf Coaches Platz auf den roten Drehstühlen - Michi Beck und Smudo bilden ein Team. Mehr zu den Jury-Mitgliedern lesen Sie hier: The Voice Kids: Jury 2021 - Die Coaches.

Kandidaten und Teams stehen noch nicht fest

In jeder Folge haben die Coaches die Möglichkeit sich neue Talente in ihre Teams zu holen. Wenn mehrere Juroren buzzern liegt die Wahl bei den Kandidaten. Dann dürfen sie entscheiden welcher Coach am besten zu ihnen passt. In diesem Artikel finden Sie alle Kandidaten im Überblick. Außerdem wird aufgelistet für welche Coaches sich die Kids entschieden haben. The Voice Kids 2021: Kandidaten und Teams der Coaches.

"The Voice Kids" 2021: Übertragung live im TV und Stream

Um die Übertragung von "The Voice Kids" 2021 im Blick zu behalten sind zwei Infos besonders wichtig: Sender und Streaming-Anbieter. Wie üblich wird die Castingshow auch 2021 bei Sat.1 im Fernsehen zu sehen sein. Der Stream ist dann bei Joyn erhältich. Weitere Infos haben wir hier für Sie: The Voice Kids 2021: Übertragung im TV und Live-Stream.

(AZ)

