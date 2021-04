The Voice Kids 2021 mit Folge 10: So läuft das große Finale heute

"The Voice Kids" 2021 läuft heute mit dem großen Finale. Alle Infos zu Folge 10 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Heute steht das große Finale von " The Voice Kids" 2021 an. Insgesamt schafften es 12 Finalistinnen und Finalisten in die Endrunde und kämpfen heute Abend auf Sat.1 um den Sieg. Unterstützt werden die jungen Musiker heute erneut durch ihre Coaches Smudo und Michi Beck, Stefanie Kloß, Wincent Weiss und Álvaro Soler.

Wann läuft das Finale im TV? Welche Kids kämpfen heute Abend um den Sieg? Das erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"The Voice Kids" heute: Vorschau auf Folge 10

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 10 von "The Voice Kids" läuft am Sonntag, 25.04.21, um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Vier der 12 Finalteilnehmer schafften es bereits vor dem Halbfinale in die Endrunde. Durch eine Regeländerung konnten die Coaches erstmals durch den sogenannten "Fast Pass" einen ihrer Kandidaten direkt ins Finale schicken. Rahel, Henriette, Isabella und Emily mussten deshalb bei den anderweitigen Entscheidungsrunden nicht mehr zittern und hatten sich ihren Platz bereits vorab gesichert.

Im Halbfinale entschieden sich die Coaches noch einmal für die besten zwei Talente ihres Teams, die im Finale antreten sollten. Smudo und Michi Beck entschieden sich für Constance und Marko: "Ich bin echt stolz. Ich hätte nach den Blind-Auditions nicht gedacht, dass wir mit so einem starken Team im Finale stehen", betont Smudo.

"Silbermond"-Frontsängerin Stefanie Kloß entschied sich dafür, Kiara und Egon mit ins Finale zu nehmen. Die 12-Jährige Kira freut sich auf ihren Auftritt im Finale: "Es ist so toll, dass man jetzt weiter ist".

Der 28-jährige Wincent Weiss entschied sich neben Papuna gleich für eine ganze Band: Er nimmt die Musikgruppe "Rockzone" mit ins Finale und hofft, mit seinen Kandidaten den Sieg holen zu können.

Auch Álvaro Soler setzt auf seine Talente: Mit den beiden Brüder Oscar und Mino sowie Vivienne ist sich der 30-Jährige sicher, die 9. Staffel von "The Voice Kids" für sich entscheiden zu können: "Mit den drei Talenten bin ich fest davon überzeugt, dass ich dieses Jahr 'The Voice Kids' gewinne", erklärte er siegessicher.

Ob der Musiker mit seiner Vermutung recht behalten wird, zeigt sich heute Abend um 20.15 Uhr auf Sat.1.

"The Voice Kids" 2021: Alle Infos zu Staffel 9

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Das sind die Juroren: The Voice Kids: Jury 2021 - Coaches.

Kandidaten und Teams

Hier geben wir einen Überblick über die aktuellen Teams: The Voice Kids 2021: Kandidaten und Teams.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice Kids im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu The Voice Kids 2021 Sendetermine und Sendezeit.

