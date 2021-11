Alle Infos zu "The Voice Kids" 2022: Start, Sendetermine und Sendezeit

Im Frühjahr 2022 kommt Staffel 10 von "The Voice Kids". Wir haben hier alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit für Sie.

Es steht fest: Staffel 10 von "The Voice Kids" kommt im Frühjahr 2022 ins Fernsehen. Seit 2013 wird die Talent-Show, die eine für Kinder angepasste Version des international bekannten "The Voice" ist, im deutschen Fernsehen gezeigt. Und so soll die Casting-Show auch im nächsten Jahr nicht im Programm fehlen.

Sie möchten wissen, wann es los geht mit "The Voice Kids"? - Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Start, Sendetermine und Sendezeit für Sie im Überblick zusammen gefasst.

"The Voice Kids" 2022: Wann ist der Start von Staffel 10?

Ein genaues Start-Datum, ab wann die 10. Staffel von "The Voice Kids" im Jahr 2022 über die deutschen Bildschirme flackern wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Dass es aber wieder Free-TV-Sender Sat.1 ist, der die Übertragung der beliebten Casting-Show übernimmt, ist bereits klar.

Wir werden Sie stets auf dem Laufenden halten und alle neusten Informationen rund um den Start der Sendung hier aktualisieren, sodass Sie nichts verpassen.

"The Voice Kids" 2022?: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 10

Auch zu den Sendeterminen und Sendezeiten von "The Voice Kids" 2022 ist noch nichts an Infos veröffentlicht worden. Wir werden dies ebenfalls ergänzen, sobald wir mehr wissen.

Bisher war es jedoch stets so, dass die einzelnen Folgen der Talent-Show immer zur Prime-Time um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurden. Daher gehen wir davon aus, dass dies auch in Staffel 10 so der Fall sein wird. Ob es bei dem Samstag bleiben wird, wissen wir noch nicht, es könnte aber durchaus der Fall sein.

"The Voice Kids" 2022: Das ist die Jury

Zur Jury von "The Voice Kids" 2022 gehören bekannte Geischter. Von der vergangenen Staffel im Jahr 2021 bleiben insgesamt drei Coaches bzw. Coaching-Teams erhalten: Alvaro Soler, Wincent Weiss und Michi Beck und Smudo von den Fantas werden auch in 2022 die Kids wieder bestmöglich unterstützen. Und noch ein weiteres bekanntes Gesicht, das bisher nun ganze sieben Mal als Coach mit dabei war, ist am Start: Lena Meyer-Landruth.

Übertragung und Wiederholung von "The Voice Kids" 2022

Wie läuft die Übertragung von "The Voice Kids" 2022 im TV oder Stream ab? Im Fernsehen laufen die Folgen auf Sat.1. Im Stream ist die Sendung bei Joyn zu sehen, wofür allerdings eine Registrierung nötig ist. Dort gibt es auch ganze Folgen als Wiederholung.

