"The Voice Kids – Die schönsten Momente" auf Sat.1

"The Voice Kids - Die schönsten Momente" läuft Mitte Juni im TV. Alle Infos zu Sendetermin und Übertragung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

Auf mittlerweile acht Staffeln, 689 Talente und 13 Coaches kann das Format " The Voice Kids" bereits zurückblicken. Der Sender Sat.1 nimmt das Ende der letzten Staffel nun zum Anlass, um mit der Sonderausgabe "The Voice Kids – Die schönsten Momente" die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. Wann läuft die Sondersendung? Wie wird sie übertragen? Alle wichtigen Infos zu "The Voice Kids – Die schönsten Momente" finden Sie hier in unserer Vorschau.

Vorschau auf "The Voice Kids – Die schönsten Momente": Der Sendetermin

"The Voice Kids – Die schönsten Momente" wird am Sonntag, 14. Juni 2020 auf Sat. 1 ausgestrahlt. Ab 17.45 Uhr können Zuschauer noch einmal auf die vergangenen acht Staffeln der Sendung zurückblicken. Rund zwei Stunden lang präsentieren die Moderatoren Thore Schölermann und Melissa Khalaj die aufregendsten, emotionalsten und spannendsten Momente aller bisherigen Staffeln des Gesangswettbewerbs. Mit dabei sind die Coaches Lena Meyer-Landrut, Mark Forster, Johannes Strate, Sasha, Stefanie Kloß, Max Giesinger sowie einige "The Voice Kids"-Gewinner.

"The Voice Kids – Die schönsten Momente": Übertragung live im TV und Stream

Sat.1 zeigt "The Voice Kids – Die schönsten Momente" ab 17.45 Uhr live im TV. Außerdem kann man die Show im Live-Stream auf der Website des Senders sehen. Nach einmaligem - ohne Anmeldung zugänglichem - Test muss man sich über den sogenannten "7Pass" registrieren. Dann erhält man Zugang zu allen Web-Angeboten der Senderfamilie von ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins.

"The Voice Kids – Die schönsten Momente": Augsburger Gewinnerinnen Mimi & Josy sind mit dabei

Auch die beiden Augsburgerinnen Mimi und Josy kommen bei "The Voice Kids – Die schönsten Momente" zu Wort. Das Duo gewann 2019 die 7. Staffel des Gesangswettbewerbs und ist seitdem musikalisch erfolgreich. Nach ihrem Sieg nahmen Mimy & Josy gemeinsam mit ihren ehemaligen Coaches "The BossHoss" ihre erste Single "Little Help" auf, mit der sie Platz 32 der deutschen Charts erreichten. (tasch)

