"The Voice Senior" 2019, Folge 2 am 01.12.19: Die Sendetermine

"The Voice Senior", Folge 2 am 01.12.19: Start und Sendetermine von "The Voice Senior" 2019 auf Sat.1 erfahren Sie hier.

"The Voice Senior" 2019: Auch in Folge 2 am 01.12.19 wollen Menschen ab 60 ihr Gesangstalent beweisen. Alle Sendetermine der Sendung finden Sie hier.

In Folge 1 von " The Voice Senior" 2019 gab es bereits die ersten Überraschungen: Unter anderem heizte Cili, die mit 94 Jahren älteste Kandidatin der Show weltweit, den Coaches und dem Publikum ordentlich ein. Auch Kandidatin Juandalynn wollte sich in die Herzen der Zuschauer singen. Wer die Nase vorn hatte und wer am Ende gehen musste, lesen Sie in unserem Nachbericht: "The Voice Senior" 2019, Folge 1: 94-jähriges Talent Cili ist raus

Zum Start des Wettstreits standen für die Coaches Yvonne Caterfeld, Michael Patrick Kelly, die Frontmänner von The BossHoss, Sascha Vollmer und Alec Völkel, sowie Sänger Sascha die "Blind Auditions" um die besten Stimme ab 60 an.

Hier erfahren Sie, wann die nächste Folge von "The Voice Senior" 2019 auf Sat.1 zu sehen sein wird.

Nach dem Start von Staffel 2 von "The Voice Senior" 2019 sehen die Fans Folge 2 der Show am Sonntag, 01.12.19. Dann werden die verbliebenen Kandidaten, die alle über 60 Jahre alt sind, die Jury erneut von sich überzeugen müssen. "The Voice Senior" ist jeden Sonntag bis zum Finale am 15. Dezember zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen.

Hier die Auflistung der "The Voice Senior"-Sendetermine:

Tag Datum Uhrzeit Sonntag 24. November 2019 20.15 Uhr Sonntag 1. Dezember 2019 20.15 Uhr Sonntag 8. Dezember 2019 20.15 Uhr Sonntag 15. Dezember 2019 20.15 Uhr

"The Voice Senior" 2019: Sendetermine im Live-TV und Stream

Die vier Folgen von "The Voice Senior" können sonntags um 20.15 Uhr auf Sat.1 mitverfolgt werden. Sie sind um diese Uhrzeit zum Tennis verabredet? Kein Problem: Sie können alle Folgen nicht nur live auf Sat.1 oder auch im Stream sehen. Dafür stellt die ProSiebenSat.1 Media-Gruppe ihren kostenlosen Streaming-Dienst Joyn zur Verfügung. Bisher ist das Angebot noch gratis und erfordert keine Registrierung. Ganze Folgen werden auch als Wiederholung auf der offiziellen Webseite von Sat.1 gezeigt. (AZ)

