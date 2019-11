vor 2 Min.

"The Voice Senior" 2019: Start, Sendetermine, Live, Jury

"The Voice Senior": Yvonne Catterfeld ist in Staffel 2 Teil der Jury. Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Jury und Übertragung im TV und Stream: hier.

In wenigen Monaten heißt es bei " The Voice Senior" wieder Bühne Frei: Die Sat.1 -Gesangsshow startet in Staffel 2. Mitmachen können wie schon im vergangenen Jahr alle Talente, die über 60 Jahre alt sein. Alle Infos rund um Start, Sendetermine, die Jurymitglieder und die Übertragung live im TV und Stream gibt es hier in der Übersicht.

"The Voice Senior" 2019: Start und Sendetermine

Die 2. Staffel von "The Voice Senior" startet im Winter 2019. Der genaue Termin für die Erstausstrahlung und alle weiteren Sendetermine wurden von Sat.1 bislang nicht bekannt gegeben.

Jury von "The Voice Senior" 2019: Das sind die Coaches

In der neuen Staffel gibt es einige Veränderungen in der Jury. So wird Marc Forster in diesem Jahr nicht mehr Teil der Show sein. Die Coaches von "The Voice Senior" 2019 sind:

Sascha Vollmer und Alec Völkel, die Frontmänner von The BossHoss

Seit dem Jahr 2004 sind die beiden Musiker Mitglieder der erfolgreichen deutschen Rockband The BossHoss. 2011 saßen Sascha Vollmer und Alec Völkel dann erstmals bei "The Voice of Germany" auf den Jurorensesseln.

Yvonne Catterfeld

Die 36-Jährige ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Catterfeld gewann für ihre Songs unter anderem die Goldene Stimmgabel und einen ECHO als beste Solokünstlerin. Nach einer dreijährigen Gesangspause kehrte sie 2015 als Teilnehmerin bei "Sing meinen Song" und wenig später als Jury-Mitglied bei " The Voice of Germany" zurück.

Michael Patrick Kelly

Der 41-Jährige wurde in den 90er-Jahren als Mitglied der "Kelly-Familiy" bekannt, die damals insgesamt über 20 Millionen Tonträger verkauften. Heute hat sich Michael Patrick Kelly einen Namen als Solokünstler gemacht. Auch er saß 2018 bereits in der "The Voice of Germany"-Jury.

Sasha

Dem Popsänger Sasha gelang 1998 mit der Single "If you believe" der Durchbruch im Musikgeschäft. 2014 nahm er bei "Sing meinen Song" teil und ist seitdem immer wieder im deutschen Fernsehen zu sehen.

"The Voice Senior" 2019 live im TV und Stream sehen

Auch in diesem Jahr wird "The Voice Senior" wieder live im TV bei Sat.1 zu sehen sein. Ganze Folgen gibt es auch im Stream oder als Wiederholung in der Sat.1-Mediathek.

