"The Voice Senior" 2019 heute am 24.11.19: Die Kandidaten in Folge 1

"The Voice Senior" 2019 heute am 24.11.19: Die älteste Kandidatin aller Zeiten tritt auf. Alle Infos zur Sendung in der Vorschau.

Heute, am 24.11.19, beginnt Staffel 2 von "The Voice Senior" 2019 auf Sat.1. Alle Infos zu den Kandidaten der ersten Folge haben wir hier in der Vorschau für Sie.

Staffel 2 von " The Voice Senior" 2019 startet heute am 24.11.19 um 20.15 Uhr auf Sat.1. Nach "The Voice: Kids" haben seit vergangenem Jahr nun auch die älteren Gesangstalente die Gelegenheit, es im Alter noch einmal auf die große Bühne zu schaffen. Die Jury aus Sasha, Yvonne Catterfeld, Michael Patrick Kelly und The BossHoss entscheidet darüber, wer bei "The Voice Senior" eine Chance bekommt - nur wenn sich einer der Coaches umdreht, kommen die Kandidaten eine Runde weiter.

Welche Kandidaten heute Abend in Folge 1 auf der Bühne stehen werden, erfahren Sie hier in der Vorschau.

Vorschau: "The Voice Senior" 2019 - Das älteste Talent weltweit steht auf der Bühne

Die erste Folge von Staffel 2 beginnt auch gleich mit einer Premiere: Cilli aus Essen ist mit rüstigen 94 Jahren die älteste Kandidatin weltweit, die jemals bei einer Ausgabe von "The Voice Senior" dabei gewesen ist. Mit dem Song "Der erste Lack ist ab" tritt die Essenerin ein wenig selbstironisch, aber vor allem auch selbstbewusst vor die Coaches.

"Ich habe mir dieses Lied ausgesucht, weil die Zeilen einfach stimmen: ‚Wir sind nicht mehr die Jüngsten, na und, was macht das schon, mich stört‘s nicht im Geringsten' – das sind sehr lustige Zeilen, alles ein bisschen meinem Alter entsprechend. Ich mach mich nicht jünger, sondern ich mache mich dem Alter entsprechend jung", sagt die 94-Jährige vor ihrem Auftritt.

"The Voice Senior" Folge 1 am 24.11.19: Diese Kandidaten sind außerdem dabei

Neben Cilli aus Essen wollen natürlich noch zahlreiche weitere Kandidaten ihr Glück auf der Bühne versuchen. Diese Talente sind heute Abend auch bei "The Voice Senior" dabei:

Ernst (66) & Rüdiger (61) aus Eschborn bei Frankfurt

bei Eva (67) aus Gstadt ( Chiemsee )

( ) John (81) aus Berlin

Juandalynn (64) aus Balingen ( Baden-Württemberg )

( ) Lutz A. (66) aus Zwingenberg ( Hessen )

(66) aus ( ) Renate (80) aus Borkum

Dennis (64) aus Hagen

Silvia (68) aus Berlin

Dieter (75) aus Löwenstein bei Heilbronn

bei Lutz H. (62) aus Verden ( Niedersachsen )

„The Voice Senior“ läuft ab dem 24. November 2019 immer sonntags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im kostenlosen Stream auf Joyn. (AZ)

