"The Voice Senior": Wer siegt heute am 15.12.19 im Finale?

Bei "The Voice Senior" steht heute am 15.12.19 das Finale an. Auch Juror Sascha geht mit zwei Talenten ins Rennen. Eine Vorschau.

Finale bei "The Voice Senior": Welches Talent sichert sich heute den begehrten Titel? Eine Vorschau zur Folge 4 am 15.12.19 auf Sat.1 präsentieren wir Ihnen hier.

Heute am 15.12.19 findet das große Finale von " The Voice Senior" auf Sat.1 statt. Insgesamt acht Talente schafften den Sprung in die Endrunde und kämpfen heute um den begehrten Titel. Welche Kandidaten von welchen Team dabei sind, erfahren Sie hier bei uns in der Übersicht zur heutigen Folge.

"The Voice Senior" 2019, Folge 4: Heute am 15.12.19 steigt das große Finale

"Diese Finalisten machen mir Mut. Sie zeigen mir, dass man auch im hohen Alter noch die Bühne rocken kann und dafür nicht Mitglied der Rolling Stones sein muss“, schwärmt Coach Michael Patrick Kelly über die verbliebenen acht Kandidaten von "The Voice Senior". Je zwei Talente aus den vier Teams haben heute die Chance, ihren großen Traum zu verwirklichen und als Sieger gekürt zu werden. Im heutigen Finale am 15. Dezember performen die Finalisten live auf der großen Bühne, dann entscheiden die Zuschauer per Voting.

Diese Talente stehen heute am 15.12.19 im Finale von "The Voice Senior":

Acht Kandidaten singen heute um den Titel "The Voice Senior". In unserer Übersicht sehen Sie, welches Talent in welchem Team antritt:

Team Yvonne Catterfeld:

Dennis LeGree (65) aus Hagen ( NRW ): Der 64-Jährige war bereits Kandidat bei " The Voice of Germany ". Seine Karriere startete in New York . Blind-Audition-Song: "Unchained Melody" – Righteous Brothers.

( ): Der 64-Jährige war bereits Kandidat bei " ". Seine Karriere startete in . Blind-Audition-Song: "Unchained Melody" – Righteous Brothers. Michael Poteat (60) aus Nürnberg : Er war einer von vielen amerikanischen Soldaten, die in Deutschland stationiert waren und dann blieben. Seit seiner Kindheit liebt er Michael Jackson . Blind-Audition-Song: "Just Once" – James Ingram .

Team Michael Patrick Kelly:

Eva Norel (67) aus Gstadt / Chiemsee : Die 67-Jährige hat schon als Kind gesungen. Und das erfolgreich: Mit bis zu 200 Auftritten pro Jahr hat sie viel Erfahrung. Blind-Audition-Song: "All By Myself" – Celine Dion .

/ : Die 67-Jährige hat schon als Kind gesungen. Und das erfolgreich: Mit bis zu 200 Auftritten pro Jahr hat sie viel Erfahrung. Blind-Audition-Song: "All By Myself" – . Silvia Christoph (69) aus Berlin : Die 68-Jährige ist Illustratorin und hat die Covermotive der "Die drei ???"-Hörspiele gestaltet. Blind-Audition-Song: "Piece Of My Heart" – Janis Joplin .

Team Sasha:

Claus Diercks (66) aus Hamburg : Er hat bereits als Teenager einen Gesangswettbewerb gewonnen und wollte eigentlich immer Schlagersänger werden. Blind-Audition-Song: "Hoochie Coochie Man" – Muddy Waters .

(66) aus : Er hat bereits als Teenager einen Gesangswettbewerb gewonnen und wollte eigentlich immer Schlagersänger werden. Blind-Audition-Song: "Hoochie Coochie Man" – . Monika Gertrud Smets (68) aus Mönchengladbach : Sie ist Rentnerin, hat aber bis Anfang des Jahres als "Ergänzungskraft" Kinder in der Grundschule betreut. Blind-Audition-Song: "Lascia Ch'io Pianga" – Georg Friedrich Händel .

Team The BossHoss:

Dieter „Monty“ Bürkle (75) aus Löwenstein ( Baden-Württemberg ): Als er 23 war, gab Dieter seinen Beruf auf, um Musiker zu werden. Blind-Audition-Song: "Delilah" – Tom Jones .

„Monty“ Bürkle (75) aus ( ): Als er 23 war, gab seinen Beruf auf, um Musiker zu werden. Blind-Audition-Song: "Delilah" – . Renate Akkermann (80) aus Borkum ( Niedersachsen ): Die 80-Jährige ist die älteste Kandidatin im Finale. Sie wurde schon mit Anfang 30 Witwe und zur alleinerziehenden Mutter. Blind-Audition-Song: "Schau Mich Bitte Nicht So An" – Nana Mouskouri .

Das Finale von "The Voice Senior" läuft heute am 15.12.19 ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

