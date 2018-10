"The Voice of Germany" 2018: Die Coaches kurz vorgestellt

14:06 Uhr

"The Voice of Germany" 2018läuft ab Oktober auf Sat.1 und ProSieben. In der Jury sitzt neben bewährten Sängern wie Mark Forster ein Neuzugang: Michael Patrick Kelly. Er ersetzt Samu Haber.

"The Voice of Germany" 2018 hat ein neues Jury-Mitglied. Mehr über die Coaches der neuen Staffel mit denen am 18. Oktober TVOG bei Pro7 und Sat.1 startet.

"The Voice of Germany" 2018: In Staffel 8 sitzen wieder Yvonne Catterfeld, Mark Forster sowie Smudo und Michi Beck von den "Fantastischen Vier" auf den roten Jury-Stühlen. Samu Haber legt in diesem Jahr eine TVOG-Pause ein. Für ihn wird Michael Patrick Kelly Platz nehmen.

Staffel 8 von "The Voice of Germany": Die Jury besteht aus diesen Promi-Sängern

Yvonne Catterfeld

Yvonne Catterfeld ist die einzige weibliche Jurorin bei "The Voice of Germany". Bild: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner, dpa

Die 1979 in Erfurt geborene Yvonne Catterfeld bekommt von klein auf Klavier-, Gitarren- und Gesangsunterricht, lernt Ballett und andere Tanzrichtungen. Nach dem Abitur studiert sie Jazz- und Popmusik, unterrichtet eigene Musikschüler.

Der Aufstieg auf dem deutschen Musikmarkt verläuft trotz der umfassenden Ausbildung langsam. Ihre ersten aufgenommenen Singles schaffen es nicht in die Charts. Neben der Musik widmet sich die Sängerin deshalb der Schauspielerei - und verkörpert ab September 2001 in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Julia Blum.

2003 gelingt dann der musikalische Durchbruch, dank Musikproduzent Dieter Bohlen. Catterfelds Single "Für dich" klettert in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz eins der Charts. Neben weiteren Songs tritt Catterfeld als Moderatorin auf und spielt in diversen Kinofilmen mit, darunter unter anderem die Til Schweiger-Komödien "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken". Seit 2013 stehen auch internationale Filmproduktionen auf Catterfelds Programm: So spielt sie im russischen Film "Strana khoroshikh detochek" eine Nebenrolle, eine größere Rolle in der französischen Neuverfilmung von "Die Schöne und das Biest". Eine Rolle in "The Fast and the Furious" lehnt sie zugunsten des Musikfilms "Die Trapp Familie" ab.

Seit Oktober 2016 coacht Yvonne Catterfeld die Kandidaten bei "The Voice of Germany". Privat lebt die einzige weibliche TVOG-Jurorin mit ihrem Ehemann, dem Schauspieler Oliver Wnuk, und dem gemeinsamen Sohn in Berlin.

Mark Forster

Musiker Mark Forster nimmt als Coach an "The Voice of Germany" 2018 teil. Bild: Britta Pedersen, dpa

Aufgewachsen mit seiner jüngeren Schwester Natalie bei seiner polnischen Mutter im Dörfchen Winnweiler (Rheinland-Pfalz), interessiert Mark Forster sich schon als Kind für Musik und erhält früh Klavierunterricht. Beruflich hat der heute 34-Jährige zunächst aber andere Pläne: Er beginnt ein Jura-Studium, bricht ab, studiert anschließend BWL. Doch richtig fühlt sich das nicht an. Nach dem Studienabschluss pilgert Mark Forster auf dem Jakobsweg und trifft dort die Entscheidung, sich der Musik zu widmen.

Die ersten Auftritte unter seinem bürgerlichen Namen Marek Cwiertnia bescheren ihm nicht den großen Durchbruch. Er versucht, sich als Sänger, Pianist und Songwriter zu etablieren, schreibt Jingles für das Fernsehen - darunter auch die Titelmelodie von "Krömer - Die internationale Show". Daraufhin wird er vom Comedian Kurt Krömer verpflichtet und fungiert von 2007 bis 2010 in der Rolle eines polnischen Pianisten als dessen Sidekick.

Erstmals in die Top Ten der Charts kommt Mark Forster zusammen mit Rapper Sido. In dessen 2013 erschienener Single "Einer dieser Steine" singt Forster den Refrain. Sido revanchiert sich mit einer Beteiligung an Forsters Single "Au revoir", die drei Goldene Schallplatten gewinnt. Seitdem feiert er regelmäßig mit seinen Songs Charterfolge.

Im Herbst 2017 löst Mark Forster Andreas Bourani als Coach bei "The Voice of Germany" ab.

Privat ist so gut wie nichts über den 34-Jährigen bekannt. Gerüchten zufolge soll er mehr als 200 Kappen besitzen - sein Markenzeichen neben der Hornbrille. Mark Forster engagiert sich als Botschafter für die Kinderhilfsaktion "Herzenssache" des SWR und SR, spricht ein wenig Polnisch und ist Fan des 1. FC Kaiserslautern.

"Die fantastischen Zwei": Michi Beck und Smudo

Michi Beck (links) und "Fanta 4"-Kollege Smudo sind seit 2014 bei "The Voice of Germany" dabei. Bild: ProSieben/SAT.1/Richard Huebner, dpa

Die beiden 50-jährigen HipHop-Musiker Smudo und Michael "Michi" Beck sind die alten Hasen unter den "The Voice of Germany"-Coaches. Nach dem Ausstieg von Nena und The BossHoss kommen die beiden Mitglieder der HipHop-Band "Die fantastischen Vier" im Jahr 2014 als Coaches und Juroren zu TVOG. Zweimal gewinnt ihr Kandidat: 2014 Charley Ann Schmutzler, 2015 Jamie-Lee Kriewitz.

Auf Wunsch seiner Eltern absolviert Michi Beck von 1987 bis 1990 eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann, die ihm aber keinen Spaß macht. Für ihn ist klar, dass er Musiker werden will. So legt er sich eine große Sammlung von Platten zu und bringt sich selbst das DJ-Handwerk bei.

Smudos musikalische Karriere beginnt 1986, als er gemeinsam mit Andreas D. die Band "Terminal Team" gründet. 1989 stößt Michi Beck gemeinsam mit Andreas Rieke hinzu, fortan nennt sich die Band "Die fantastischen Vier" und macht als erste deutsche Rap-Formation Schlagzeilen. Ihr Titel "Die da?!" landet 1992 auf den oberen Chartplätzen.

Smudo, der seit 1996 in Hamburg lebt, ist verheiratet und hat drei Töchter. Er ist nicht nur Musiker, sondern auch Pilot, Programmierer, Rennfahrer und Synchronsrpecher. Michi Beck lebt zusammen mit seiner Ehefrau und zwei gemeinsamen Töchtern in Berlin.

Neues Jurymitglied bei "The Voice of Germany" 2018: Michael Patrick Kelly

Michael Patrick Kelly wird neuer Juror und Coach bei "The Voice of Germany" 2018. Bild: Britta Pedersen, dpa

Er ist der Neue in der "The Voice of Germany"-Jury: Michael Patrick Kelly tritt die Nachfolge von Samu Haber an. 1977 wird Michael Patrick Kelly in Dublin (Irland) geboren. Er ist der zehnte Kind seines Vaters Daniel und das sechste Kind seiner Mutter Barbara. Da die Familie nicht viel Geld besitzt, ziehen die Kellys mit all ihren Kindern als Straßenmusiker durch Europa.

Michael Patrick Kelly spielt nicht nur Gitarre und singt, er komponiert auch Lieder für die Familien-Band. Im Alter von 15 Jahren schreibt er den Song "An Angel", mit dem die Folk-Gruppe 1994 ihren großen Durchbruch erzielt.

Die Kelly Family zog singend und musizierend durch ganz Europa. Teenieschwarm Miachel "Paddy" Kelly (ganz rechts) spielte Gitarre und komponierte. Bild: Ferdinand Ostrop, dpa

Michael Patrick Kelly, der sich damals Paddy Kelly nennt, entwickelt sich mehr und mehr zum Frontmann der Kelly Family und wird zum Teenie-Schwarm. Sein Markenzeichen: die langen Haare, die er sich jedoch 2002, nach dem Tod des Vaters, abschneiden lässt. Nach diesem Schicksalsschlag beginnen die Geschwister der Kelly Family sich auseinanderzuleben und gehen immer häufiger eigene Wege, auch musikalisch.

Doch der Ruhm wird ihm zuviel. Nachdem er schon über Suizid nachgedacht hat, beschließt Michael Patrick Kelly 2004 sein Leben zu ändern und geht als Mönch in ein französisches Kloster. Als Bruder John Paul Mary lebt er dort sechs Jahre lang.

2010 zieht er aus dem Kloster aus und steigt wieder ins Musikbusiness ein - dieses Mal allerdings als Solokünstler. An den Comeback-Konzerten der Kelly Family nimmt Michael Patrick Kelly, oder kurz: MPK, nicht teil. Privat lebt er mit seiner Ehefrau Joelle Vereet, einer belgischen Journalistin und Religionsphilosophin, zurückgezogen in einem kleinen Ort in Niederbayern. (AZ)

