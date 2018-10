vor 1 Min.

"The Voice of Germany" 2018: Vorschau-Clip im Netz veröffentlicht Panorama

Im Herbst 2018 läuft zum achten Mal "The Voice of Germany". Jurorin Yvonne Catterfeld ist diesmal wieder dabei. Neu hinzugekommen ist Michael Patrick Kelly. Er kommt für Samu Haber.

"The Voice of Germany" 2018: Kommende Woche ist der Start der neuen Staffel. Vorab können sich Fans den ersten Auftritt der neuen TVOG-Jury im Netz ansehen.

"The Voice of Germany": Die 8. Staffel der Casting-Show startet am 18. Oktober auf ProSieben und am 21. Oktober auf Sat.1.

Moderatoren: Thore Schölermann und Lena Gercke - wie in den vorherigen Staffeln .

Coach Samu Haber legt in der 8. Staffel von TVOG eine Pause ein. Wer sitzt dieses Jahr in der Jury? Das erfahren Sie hier.

Staffel 8 von "The Voice of Germany" - Alle News im Blog

12. Oktober: Vorab Clips aus Folge 1 von "The Voice of Germany" 2018 sehen

Bald ist es soweit, dann suchen Pro7 und Sat.1 wieder nach "The Voice of Germany" 2018. Ab dem 18. Oktober läuft die Gesangsshow abwechselnd auf den beiden Sendern. Nun gibt es bereits eine Vorschau, auf welche Performances sich Zuschauer und Fans besonders freuen können.

Mit "Let's Get It Started" von den Black Eyed Peas geht es los: Der neue Coach Michael Patrick Kelly betritt die TVOG-Bühne, kurz darauf folgen ihm Yvonne Catterfeld, die zwei Fantas Michi Beck und Smudo, und Mark Forster. Den ersten Auftritt der neuen Jury in Staffel 8 von "The Voice of Germany" gibt es online auf der Website der Sendung zu sehen.

Am 18. Oktober geht es dann live im TV und Stream mit "The Voice of Germany" 2018 um 20:15 Uhr los.

22. September: Lena Gercke und Thore Schölermann moderieren "The Voice of Germany" 2018

Im Gegensatz zur Jury, wo Michael Patrick Kelly Sympathieträger Samu Haber ersetzt, gibt es bei den Moderatoren keine Veränderungen. Wie in der letzten Staffel führen Lena Gercke und Thore Schölermann durch die beliebte Gesangssendung. Seit 2015 präsentieren die beiden das Format. Schon erstaunlich, wenn man weiß, dass der Ex-Soap-Star die ehemalige Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" anfangs nicht an seiner Seite haben wollte. Das bestätigte der 33-Jährige in einem Interview. Er habe Bedenken gehabt, Lena würde ihn in der Folgezeit ersetzen. Wie sich gezeigt hat, waren die Bedenken unbegründet. Mittlerweile bilden die beiden ein eingespieltes Team. Vor Start der letzten Staffel verkündete Lena gar: "Gleich geht's wieder los mit unseren mega Talenten und natürlich meinem Lieblings Moderathore."

3. September: Im Oktober startet "The Voice of Germany" 2018

Ob es sich bei dem kleingedruckten Indiz um einen unverhofften Fehler handelt, ist nicht klar, allerdings stimmte der Hinweis: "The Voice of Germany" 2018 beginnt am 18. Oktober um 20.15 Uhr auf ProSieben. Ab dem 21. Oktober läuft die Staffel dann auch auf Sat.1. "Wir lüften jetzt offiziell das Geheimnis um den Start-Termin der TVOG-Staffel", heißt es in dem Video zum Staffel-Start. Ein Geheimnis war der Termin zur Erstausstrahlung zwar nicht, die Fans dürften sich trotzdem über die Veröffentlichung freuen, es gibt nämlich auch neue Infos zu den diesjährigen Coaches. Mehr zur Jury lesen Sie hier.

Hier geht's zur Bekanntgabe.

1. August: Wann geht es los mit "The Voice of Germany" 2018?

Fans warten ungeduldig auf den Beginn der achten Staffel "The Voice of Germany". Bislang war immer von Herbst 2018 die Rede, wenn es um den Beginn der diesjährigen Ausstrahlung ging. Auf der offiziellen "The Voice"-Homepage findet sich allerdings ein kleines Indiz auf den konkreten Ausstrahlungsbeginn: Ganz klein steht da unter einem Video zum ersten Coach-Gruppenselfie mit Neuzugang Michael Patrick Kelly "Staffel 8 - Episode 1 - 18.10.2018 - 20.15 Uhr".

Das lässt darauf schließen, dass "The Voice of Germany" 2018 am Donnerstag, 18. Oktober 2018 losgeht. Auf die offizielle Bestätigung lässt sich vermutlich noch ein wenig warten: Im vergangenen Jahr verkündeten Sat.1 und ProSieben den offiziellen Termin der Erstausstrahlung erst im September.

6. Juli: Die Blind Auditions sind schon aufgezeichnet

Die Blind Auditions der achten Staffel von "The Voice of Germany" sind im Kasten. Coach und Juror Smudo postete ein Bild auf Instagram, auf dem er und Coach-Kollege Michi-Beck beim Brainstorming mit Vccalcoach Tina und Sidecoach Thomilla zu sehen sind.

Die achte Staffel von "The Voice of Germany" soll ab Herbst auf Sat.1 und ProSieben ausgestrahlt werden.

3. Juli: Die Dreharbeiten der Blind Auditions laufen

In diesen Tagen werden die Blind Auditions für "The Voice of Germany" 2018 aufgezeichnet. Drehort ist das Studio Adlershof in Berlin.

Von den Dreharbeiten postete Coach Smudo ein Gruppenselfie mit seinen Kollegen Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Michael Patrick Kelly.

21. Juni: Michael Patrick Kelly wird neuer Coach

Jetzt ist offiziell ein Ersatz für TVOG-Coach Samu Haber gefunden: Michael Patrick Kelly ist der Neue bei "The Voice of Germany" 2018. Der Sänger, Sognwriter und Musikproduzent wird ab Herbst neben Mark Forster, Yvonne Catterfeld sowie den "Fantas" Michi Beck und Smudo auf dem roten Stuhl Platz nehmen.

Michael Patrick Kelly - der 40-Jährige wird neuer Coach bei "The Voice of Germany" 2018. Bild: Britta Pedersen, dpa

Viele kennen ihn möglicherweise noch als "Paddy" Kelly - der 40-Jährige, einst Mitglied der "Kelly Family", nennt sich selbst inzwischen anders. Jetzt macht er unter seinem Geburtsnamen Michael Patrick Kelly Musik. Zuletzt war er bei der Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" auf Vox zu sehen. Mit seinem Auftritt sorgte er für hohe Einschaltquoten.

19. Mai 2018: Samu Haber legt "The Voice of Germany"-Pause ein

In der kommenden Staffel von "The Voice of Germany" wird Samu Haber nicht mehr als Juror Coach teilnehmen. Er gönnt sich eine Pause von der Musiksendung. "Ich möchte eine Auszeit vom Fernsehen nehmen und mehr Zeit mit den anderen Seiten des süßen Showgeschäfts verbringen", sagte der 42-jährige Finne in einer Mitteilung der ProSieben-Sat.1-Senderfamilie.

Wer sein Nachfolger werde, stehe noch nicht fest. Ihm werde jederzeit ein Stuhl frei gehalten, versicherte ProSieben-Geschäftsführer Daniel Rosemann. Haber war in den Staffeln drei und vier sowie sechs und sieben bei "The Voice of Germany" dabei, zuletzt mit den Musikern Mark Forster, Yvonne Catterfeld sowie dem Duo Michi Beck und Smudo. (dpa)

17. Dezember 2017: Natia Todua gewinnt "The Voice of Germany 2017"

Natia Todua ist die Gewinnerin von "The Voice of Germany 2017". Das Au-Pair-Mädchen im baden-württembergischen Bruchsal bekam im Live-Finale mehr als die Hälfte der Zuschauerstimmen. "Ich bin überrascht, dankbar und glücklich", sagte die Gewinnerin mit der unverwechselbaren Stimme nach dem Ende der über dreistündigen Show aus Berlin.

Die Kandidatin Natia Todua bejubelt ihren Sieg mit Coach Samu Haber nach dem Finale der Castingshow "The Voice of Germany" 2017. Bild: Jörg Carstensen, dpa

Ihr Coach, Sunrise-Avenue-Sänger Samu Haber, holte mit Todua bei seiner vierten Show-Teilnahme den ersten Sieg. Im Finale setzte sich Todua gegen ihre Konkurrenten Anna Heimrath (Team Michi & Smudo), Benedikt Köstler (Team Mark) und BB Thomaz (Team Yvonne) durch.

Die bisherigen Gewinner von "The Voice of Germany" 1 / 7 Zurück Vorwärts 2011: Ivy Quainoo (BossHoss) mit ihrem Song "Do you like what you see"

2012: Nick Howard (Rea Garvey) mit "Unbreakable"

2013: Andreas Kümmert, (Max Herre) mit "Simple Man"

2014: Charley-Ann Schmutzler (Smudo und Michi Beck) mit "Blue Heart

2015: Jamie-Lee Kriewitz (Smudo und Michi Beck) mit "Ghost"

2016: Tay Schmedtmann (Andreas Bourani) mit "Lauf Baby Lauf"

2017: Natia Todua (Samu Haber) mit "With A Little Help From My Friends"

Themen Folgen