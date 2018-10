"The Voice of Germany" 2018 im TV und Stream live sehen

16:55 Uhr

Natia Todua bejubelt im Dezember 2017 ihren Sieg mit Coach Samu Haber. Sie hat die siebte Staffel von "The Voice of Germany" gewonnen. 2018 beginnt die achte TVOG-Staffel.

"The Voice of Germany" 2018 startet mit Staffel 8 am 18.10. Ganze Folgen: live im TV und als Stream oder als Wiederholung in der Mediathek von Pro7 und Sat1.

Im Herbst startet "The Voice of Germany" 2018. In der achten Staffel kämpfen die Jury-Mitglieder Mark Forster, Yvonne Catterfeld, das Team Michi Beck/Smudo und Neuzugang Michael Patrick Kelly um den Sieg.

ProSieben und Sat.1 zeigen "The Voice of Germany" 2018 live im Stream und im TV - angefangen mit den Blind Auditions bis zum Finale.

"The Voice of Germany" 2018 im Live-Stream oder im TV sehen - abwechselnd auf Pro7 und Sat.1

Wie im Vorjahr läuft auch die achte Staffel von "The Voice of Germany" 2018 donnerstags und sonntags um 20.15 Uhr jeweils im Wechsel auf ProSieben und Sat.1.

Wer ausgerechnet an diesen Sendeterminen die Gesangsshow nicht im TV verfolgen kann, hat noch andere Alternativen. Denn auf ihren Internetseiten bieten ProSieben und Sat.1 einen Live-Stream zu ihrem TV-Programm an. "The Voice of Germany" 2018 kann man auch mobil abrufen: Dafür stellt die ProSieben-Sat.1-Gruppe kostenlos Apps für das Smartphone zur Verfügung.

"The Voice of Germany", Staffel 8: Ganze Folgen gibt es als Wiederholung

Auch können TVOG-Fans ihre Lieblingsmomente und Gesangsdarbietungen in der Wiederholung ansehen. Dafür stehen im Internet die ganzen Folgen bereit. Ob die Folge bei Pro7 oder Sat.1 gezeigt wurde, ist egal. Die ausgestrahlten kompletten Folgen werden auf der offiziellen TVOG-Internetseite veröffentlicht. (sli)

Die bisherigen Gewinner von "The Voice of Germany" 1 / 7 Zurück Vorwärts 2011: Ivy Quainoo (BossHoss) mit ihrem Song "Do you like what you see"

2012: Nick Howard (Rea Garvey) mit "Unbreakable"

2013: Andreas Kümmert, (Max Herre) mit "Simple Man"

2014: Charley-Ann Schmutzler (Smudo und Michi Beck) mit "Blue Heart

2015: Jamie-Lee Kriewitz (Smudo und Michi Beck) mit "Ghost"

2016: Tay Schmedtmann (Andreas Bourani) mit "Lauf Baby Lauf"

2017: Natia Todua (Samu Haber) mit "With A Little Help From My Friends"

