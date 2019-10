11:30 Uhr

"The Voice of Germany" 2019: Die Kandidaten in Folge 8

"The Voice of Germany" 2019: Welche Kandidaten werden in der 8. Folge die Coaches in der Jury von sich überzeugen?

In Folge 8 von "The Voice of Germany" 2019 geht es heute Abend mit den Blind Auditions weiter. Welche Kandidaten treten an? Wer wird die Jury-Coaches von sich überzeugen?

"The Voice of Germany" 2019: Am vergangenen Donnerstag konnte die Augsburger Studentin Anna Strohmayr alle vier Jury-Mitglieder von sich und ihrer Performance überzeugen. Mit Sinead O'Conners "Nothing compares to you" sorgte sie bei den Coaches der Jury für Gänsehaut.

Auch am heutigen Sonntag standen wieder zahlreiche Gesangstalente bei Sat.1 in den Startlöchern.

"The Voice of Germany" 2019, Blind Auditions: Die Kandidaten der 8. Folge

Barbara Kanabu aus Gelsenkirchen, 20 Jahre alt, mit „Dancing With a Stranger" von Sam Smith & Normani

Bastian Springer aus Taufkirchen, 21 Jahre alt, mit „No Matter What" von Calum Scott

Charnée Drake aus Hitzingen, 33 Jahre alt, mit „Before He Cheats" von Carrie Underwood

Domenico Antonio Straface aus Frankfurt am Main, 24 Jahre alt, mit „Musica È" von Eros Ramazzotti

Judith Jensen aus Heddesheim, 22 Jahre alt, mit „Steine" von Bosse

Lukas Linder aus Kastellaun, 26 Jahre alt, mit „Heute hier, morgen dort" von Hannes Wader

Luke Voigtmann aus Hünstetten, 22 Jahre alt, mit „Why Georgia" von John Mayer

Nina Jansen aus Iserlohn, 35 Jahre alt, mit „Wir beide" von Juli

Sabina Noronha aus Elmshorn, 29 Jahre alt, mit „I'll Never Love Again" von Lady Gaga

Siar Yildiz aus Bad Soden am Taunus, 19 Jahre alt, mit „Sweet but Psycho" von Ava Max

Simona Steinemann aus Opfikon, 42 Jahre alt, mit „Hunting High and Low" von a-ha

"The Voice of Germany" 2019, Folge 7: Augsburger überzeugt Mark Forster

Der Augsburger Jean-Baptiste konnte bei den Blind Auditions Mark Forster von sich überzeugen. Dieser drehte sich schnell für den 25-Jährigen um und holte ihn so in sein Team. Neben Jean-Baptiste erweiterte Mark Forster sein Team durch den 19-jährigen David aus Wien.

"The Voice of Germany" 2019: Welche Kandidaten schafften es in Folge 7 außerdem in die Battles?

In Folge 7 von "The Voice of Germany" 2019 konnten auch die übrigen Coaches ihre Teams weiter ausbauen. Das Team von Rea Garvey wurde durch Allan und Anri verstärkt. Alice Merton ging mit Nicolas und Chiara in die nächste Runde. Auch Sido konnte sich über neue Teammitglieder freuen: Er schaffte es Chiara Alessia und Amanda für sich und sein Team gewinnen.

Die nächste Folge von "The Voice of Germany" 2019 sehen Zuschauer am heutigen Sonntagabend um 20.15 Uhr auf Sat1. (AZ)

