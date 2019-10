19:12 Uhr

The Voice of Germany 2019: Die Kandidaten und Teams

"The Voice of Germany" 2019 geht heute mit Folge 7 in die nächste Runde der Blind Auditions. Wer schafft es in die Teams? Ein Überblick über die Kandidaten.

"The Voice of Germany" 2019: Heute haben die Kandidaten wieder die Chance die Jury von sich zu überzeugen. Wer mehr als einen Coach für sich gewinnen kann, hat die Qual der Wahl: In welchem Team hat man die besten Chancen auf den Sieg? Eine Vorschau zur heutigen Folge 7 lesen Sie hier: "The Voice of Germany" 2019, Folge 7: Kandidaten und Songs.

Wir geben einen Überblick darüber, welche Kandidaten zu welchem Team gehören - immer aktuell.

The Voice of Germany 2019: Die Kandidaten im Team von Alice Merton

Claudia Emmanuela Santoso (18), Studentin der Musikwissenschaft

Lucie Patt (21), Studentin

Frederic Dorra (17), Schüler

Noemi Treude (25), Erzieherin

Linus Henker (20), Abiturient

Sally Haas (19), Influencerin

Kaan Bülte (28), Frauenarzt

Maria Nissen (28), Sängerin

Marie Weiss (24), Bürokaufmann

Ann-Christin Klos (27), Marketingreferentin

Emma (20), Studentin und Felix (24) Kolhoff, Ingenieur

Diese TVOG-Kandidaten haben sich Sidos Team angeschlossen

Lukas Rieger (19), Schüler

Veronika Rzasa (27), Studentin

Tyrone Frank (22), Auszubildender

Ina Freund (27), selbstständige Hochzeitssängerin

Selina Schulz (20), Kosmetikerin

Denis Henning (36), Gesundheitskaufmann

Freschta Akbarzada (23)

Seyran Ismayilkhanov (39), Personaltrainer und Musiker

Danny (23) und Phillip (28), Rap-Duo

Katja Wiegand (38), Musikerin

Madline Wittenbrink (30), in Elternzeit

Diese Kandidaten gehören bei The Voice of Germany zum Team Rea Garvey

Marita Hitz (17), Schülerin

Christian "Keule" Haas (53), Sozialarbeiter

Niklas Schregel (25), Marketing Management Student

Erwin Kintop (23), Staplerfahrer

Philipp Fixmehr (20), Student

Marvin Merkhofer (26), Veranstaltungstechniker

Nastja Isabelle Zahour (24)

Madeline Henning (30), Notfallsanitäterin

Anna Strohmayr (23), Studentin

Lea Herdt (20), Industriekauffrau

Andrew Telles (36), Musiker

Giulia Grimaudo (19), Studentin

Jakob Rauno (23), Student

Kandidaten im Team von Coach und Jury-Mitglied Mark Forster

Stefanie Stuber (23), Automobilkauffrau

Joe Marie Dominiak (23), Studentin

Anika Loffhagen (39)

Fidi Steinbeck (34), Producerin

Oxa (29), Musicaldarstelllerin

Farman Isajew (24)

Jannik Föste (29)

Veronika Twerdy (32)

Jenny Rizzo (33), Sängerin

Maciek (26), Musiker

Tori Roe (23), Ausbildung zur Songwriterin

Dalja Heiniger(21), Musikerin

Teams bei The Voice of Germany 2019: Die Kandidaten treten im Wettbewerb gegeneinander an

Nach den Blind Auditions sind die Teams der Coaches komplett - am Ende kann aber nur ein Teilnehmer den Titel "The Voice of Germany" 2019 holen. Daher treten die Kandidaten in weiteren Runden gegeneinander an - sowohl zwischen den Teams als auch innerhalb desselben Teams. Die Coaches versuchen dabei, das Talent der Teilnehmer zu fördern.

Im vergangenen Jahr holte Samuel Rösch den Sieg in der Sendung. Es war gleichzeitig auch ein Triumph für seinen Coach Michael Patrick Kelly, der in der neuen Staffel 9 nicht mehr dabei ist. (AZ)

