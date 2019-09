"The Voice of Germany" 2019, Folge 1: Heute ist ein "Voice Kids"-Talent dabei

vor 3 Min.

Heute startet "The Voice of Germany" 2019 mit Folge 1 in die neue Staffel.

Heute startet "The Voice of Germany" 2019 in die neunte Staffel. In Folge 1 tritt auch ein Kandidat an, der bereits bei "The Voice Kids" dabei war.

"The Voice of Germany" 2019 -Deutschlands erfolgreichste Musikshow geht heute mit Folge 1 in die nächste Runde. Auch in der neunten Staffel kämpfen die Jurymitglieder wieder um die besten Talente, um am Ende den Titel mit nach Hause zu nehmen. Lena Gercke und Thore Schölermann führen als Moderatoren bereits zum fünften Mal durch die Sendung, auf den Coach-Stühlen ergaben sich jedoch einige Neuerungen.

"The Voice of Germany" 2019, Folge 1: Diese Stars coachen die Talente

Seit der letzten Staffel von "The Voice of Germany" hat sich einiges getan: Lediglich Mark Forster blieb aus der gewohnten Jury übrig. Neben ihm versuchen auch die Neuzugänge Alice Merton und Sido den Kandidaten mit ihren Tipps zum Sieg zu verhelfen.

Neben den beiden Coach-Neulingen findet sich in der diesjährigen "The Voice of Germany" Staffel auch ein bekanntes Gesicht wieder: Rea Garvey , der bereits in der Vergangenheit als Coach dabei war, kehrt auf den roten Stuhl zurück.

"The Voice of Germany" 2019: "The Voice Kids"-Talent tritt in Folge 1 erneut an

Nicht für alle Kandidaten ist der Auftritt bei "The Voice of Germany" eine Premiere. Kandidat Lukas nahm bereits bei "The Voice Kids" 2014 teil und schaffte es dort im Team von Lena Meyer-Landrut weit. Der mittlerweile 18-Jährige ist ein Fan der 30er Jahre, was sich sowohl in seinem Äußeren, als auch Musikgeschmack widerspieget. Mit dem Song "Got My Mojo Working" möchte er heute die Coaches von sich überzeugen und ein zweites mal um den Titel kämpfen.

Ob Lukas es schafft, die Coaches erneut von sich zu überzeugen, sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf Prosieben. (AZ)

