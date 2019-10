vor 4 Min.

"The Voice of Germany" 2019, Folge 15: Heute das zweite Sing-Off

"The Voice of Germany", Folge 15: Heute das zweite Sing-Off.

Heute am 31.10.19 läuft auf Pro7 Folge 15 von "The Voice of Germany". Es ist das zweite Sing-Off - die letzte Show vor dem Halbfinale. Hier alle Infos.

Am vergangenen Sonntag standen bei " The Voice of Germany" die ersten Sing-Offs auf dem Programm. Mark Forster sagte dazu: "Die härteste aller Runden".

"The Voice of Germany": Am 31.10.19 läuft die 15. Folge - heute ist Pro7 dran

Kurz vor den Live-Shows wird es richtig spannend. Heute muss sich beispielsweise Online-Coach Nico Santos entscheiden, wen er er die nächste Runde mitnimmt - Celine Abeling, Philpp Fixmer oder einen der Sing-off-Nachrücker?

Kein Buzzer in den Blind Auditions und dennoch ein Platz im Halbfinale? Die 22-jährige Celine Abeling könnte den Sprung schaffen. Nachdem sich in ihrer Blind Audition kein Coach für sie umdrehte, pickte Nico Santos sie für sein Online-Team heraus. Dort verteidigt Celine Woche für Woche ihren Platz gegen weitere ausgeschiedene Talente, denen Online-Coach Nico Santos eine zweite Chance bot.

Heute "The Voice of Germany": Wen schicken Rea und Sido in Folge 15 weiter?

Überzeugt Celine auch im letzten Duell mit den Sing-Off-Nachrückern und Battle-Pick Philipp Fixmer, könnte sie zu den zwei Talenten aus dem Team Nico gehören, die am Sonntag im Halbfinale auf die große "The Voice of Germany"-Bühne zurückkehren. Dort kämpfen sie live in SAT.1 gegen die jeweils zwei besten Talente der Coaches Alice Merton, Rea Garvey, Sido und Mark Forster um den Titel "The Voice of Germany 2019". Bevor die Entscheidung fällt, wer für Team Nico ins Halbfinale zieht, müssen heute auf Pro7 erst einmal Sido und Rea Garvey entscheiden, mit welchen zwei Talenten sie in den Liveshows antreten.

"The Voice of Germany" 2019 heute am 31.10.19: Wer ist schon im Halbfinale? Wer könnte es sonst noch schaffen?

Insgesamt vier Kandidaten schafften es am vergangenen Sonntag in den ersten Sing-Offs ins Halbfinale von "The Voice of Germany" 2019. Mark Forster entschied sich dafür, mit Oxa und Fidi Steinbeck in die nächste Runde zu gehen, während Alice Merton auf Claudia Emmanuela Santoso und Mariel Kirschall setzt.

Am Donnerstag, den 31.10.2019, dürfen dann auch die Talente von Sido und Rea Garvey um das Halbfinal-Ticket kämpfen. Die Gast-Coaches stehen allerdings jetzt schon fest: James Blunt und Michael Schulte. Im Team von Rea Garvey hat unter anderem die 23-Jährige Anna Strohmayer aus Stadtbergen eine Chance auf den Einzug ins Halbfinale. (AZ)

