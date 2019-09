vor 26 Min.

"The Voice of Germany" 2019, Folge 3: GNTM-Kandidatin heute bei den Blind Auditions

"The Voice of German" 2019: In Folge 3 wünscht sich die ehemalige GNTM-Kandidatin Sally Haas heute Sido als Coach, falls sie in die nächste Runde kommt.

In Folge 3 von "The Voice of Germany" 2019 versucht eine ehemalige GNTM-Kandidatin, die Jury heute von sich zu überzeugen. Mehr zur Folge lesen Sie hier in der Vorschau.

„The Voice of Germany“ 2019 geht heute Abend mit Folge 3 in die nächste Runde. Auch bei den dritten Blind Auditions kämpfen die Juroren Mark Forster, Sido, Rea Garvey und Alice Merton darum, die besten Talente in ihr Team zu holen um am Ende als Sieger der Staffel hervorzugehen.

"The Voice of Germany" 2019: GNTM-Kandidatin bei den Blind Auditions in Folge 3

Ein Talent aus der heutigen Folge 3 von "The Voice of Germany" könnte den Zuschauern bereits bekannt vorkommen: Die 19-jährige Sally Haas aus Berlin wird auf der Bühne performen und hofft auf die Gunst der Jury. Die Kandidatin nahm bereits an einer anderen Prosieben-Castingshow teil: 2018 war es Sallys Ziel "Germany's Next Topmodel " zu werden. Nun ist die 19-Jährige allerdings froh, bei "The Voice of Germany" 2019 nicht nach ihrem Aussehen bewertet zu werden: "Meine Stimme zählt hier ganz alleine und das genieße ich sehr".

Falls sie es in die nächste Runde schaffen sollte, wünscht sich Sally Rapper Sido als Coach: "Ich komm auch vom Rap, ich rappe auch selber", so die 19-Jährige.

Kandidatin rührt in Folge 3 von TVOG heute mit Cello zu Tränen

Kandidatin Fidi Steinbeck schlägt dagegen ganz andere Töne an. Sie begleitet sich selbst mit dem Cello, als sie auf der Bühne "Durch den Sturm" von Matthias Schweighöfer zum Besten gibt. Sichtlich berührt drehen sich binnen weniger Sekunden alle vier Coaches um und versuchen die 34-jährige Hamburgerin für ihr Team zu begeistern. Für wen wird sich die Kandidatin entscheiden?

Folge 3 von "The Voice of Germany" 2019 sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

