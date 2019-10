vor 45 Min.

"The Voice of Germany" 2019, Folge 7: Augsburger schafft es in die Battles

"The Voice of Germany" 2019: Jean-Baptiste aus Augsburg schaffte es in das Team von Mark Forster.

Gestern lief Folge 7 von "The Voice of Germany" 2019. Auch ein Augsburger konnte die Jury überzeugen. Alle Infos gibt es hier.

In Folge 7 von "The Voice of Germany" 2019 mischte sich ein weiterer Augsburger unter die Kandidaten. Der 25-jährige Jean-Baptiste wollte die Jury mit "Eisberg" von Andreas Bourani von sich überzeugen. Welche Kandidaten sonst noch in Folge 7 antraten, erfahren Sie hier.

"The Voice of Germany" 2019: Kandidaten und Songs aus Folge 7

Das sind die Kandidaten und Songs der Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2019, Folge 7, im Überblick:

"Latch" – Disclosure feat. Sam Smith von Nicolas, 18, Basel

"I’ll Fight" – Jennifer Hudson von Chiara Alessia, 23, Hamburg

"Jack's Lament" – Tim Burton's The Nightmare Before Christmas von Patrick, 28, Stegaurach

"All The Things She Said" – t.A.T.u. von Amanda, 27, Berlin

"This Is The Last Time" – Keane von Allan, 41, Gutach im Breisgau

"Pieces" – Declan J Donovan von Anthony, 30, Köln

"Yours" – Ella Henderson von Chiara, 21, Eppingen Rohrbach

"Bis Meine Welt Die Augen Schließt" – Alexander Knappe von Heidi und Martin, 26 & 22, Landsberg am Lech

"Eisberg" – Andreas Bourani von Jean-Baptiste, 25, Augsburg

"Run To You" – Whitney Houston von Anri, 46, Hamburg

"Without Me" – Halsey von Nora,19, Steinheim am Albuch

"Mit jedem Deiner Fehler" – Philipp Poisel von David, 19, Wien

"The Voice of Germany" 2019, Folge 7: Augsburger überzeugt Mark Forster

Der Augsburger Jean-Baptiste konnte bei den Blind Auditions Mark Forster von sich überzeugen. Dieser drehte sich schnell für den 25-Jährigen um und holte ihn so in sein Team. Neben Jean-Baptiste erweiterte Mark Forster sein Team durch den 19-jährigen David aus Wien.

"The Voice of Germany" 2019: Welche Kandidaten schafften es in Folge 7 noch in die Battles?

In Folge 7 von "The Voice of Germany" 2019 konnten auch die übrigen Coaches ihre Teams weiter ausbauen. Das Team von Rea Garvey wurde durch Allan und Anri verstärkt. Alice Merton ging mit Nicolas und Chiara in die nächste Runde. Auch Sido konnte sich über neue Teammitglieder freuen: Er schaffte es Chiara Alessia und Amanda für sich und sein Team gewinnen.

Die nächste Folge von "The Voice of Germany" 2019 sehen Zuschauer am Sonntagabend um 20.15 Uhr auf Sat1. (AZ)

