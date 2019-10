"The Voice of Germany" 2019, Folge 7: Kandidaten und Songs

vor 38 Min.

"The Voice of Germany" 2019 kommt heute mit Folge 7 auf ProSieben. Die Songs und Kandidaten in Blind Auditions 7 stehen bereits fest. Heute tritt sogar ein Kandidat aus Augsburg an: Der 25-jährige Jean-Baptiste singt "Eisberg" von Andreas Bourani. Mehr zu Folge 7 lesen Sie hier.

"The Voice of Germany" 2019: Kandidaten und Songs aus Folge 7

Mit den heutigen Blind Auditions geht es in die nächste Runde von "The Voice of Germany" 2019. Hier der Überblick:

"Latch" – Disclosure feat. Sam Smith von Nicolas, 18, Basel

"I’ll Fight" – Jennifer Hudson von Chiara Alessia, 23, Hamburg

"Jack's Lament" – Tim Burton's The Nightmare Before Christmas von Patrick, 28, Stegaurach

"All The Things She Said" – t.A.T.u. von Amanda, 27, Berlin

"This Is The Last Time" – Keane von Allan, 41, Gutach im Breisgau

"Pieces" – Declan J Donovan von Anthony, 30, Köln

"Yours" – Ella Henderson von Chiara, 21, Eppingen Rohrbach

"Bis Meine Welt Die Augen Schließt" – Alexander Knappe von Heidi und Martin, 26 & 22, Landsberg am Lech

"Eisberg" – Andreas Bourani von Jean-Baptiste, 25, Augsburg

"Run To You" – Whitney Houston von Anri, 46, Hamburg

"Without Me" – Halsey von Nora,19, Steinheim am Albuch

"Mit jedem Deiner Fehler" – Philipp Poisel von David, 19, Wien

"The Voice of Germany" 2019: 8,6 Mio. Aufrufe für Claudia Emmanuela Santosos Auftritt

"The Voice of Germany" 2019 ist auf Erfolgskurs und sorgte am Sonntagabend bei SAT.1 für einen neuen Zuschauerrekord am Sonntag. Insgesamt 3,03 Millionen Menschen schalteten ein. Auch auf Youtube sorgt "The Voice of Germany" für starke Quoten: Der Auftritt von der 18-jährigen Claudia Emmanuela Santosos aus München hatte in nur sechs Tagen bereits mehr als 8,6 Millionen Klicks.

Sie performte "Never Enough" aus dem Film "Greatest Showman". Das Video wurde zu einem der erfolgreichsten TVOG-Clips der vergangenen Jahre.

Für die Auftritte heute hat die Jury folgende Kommentare übrig: "Wunderschön und absolut ehrlich", "Bezaubernd, ohne Witz" und "Hilf mir in das Finale zu kommen und das Ding zu gewinnen". Wen genau Mark Forster, Alice Merton und Rea Garvey damit gemeint haben, sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben. (AZ)

