vor 54 Min.

"The Voice of Germany" 2019: In Folge 2 wird es emotional

Folge 2 von "The Voice of Germany" läuft heute Abend live im TV. Eine Vorschau.

Heute Abend geben die Talente bei "The Voice of Germany" wieder alles, um die Jury von sich zu überzeugen. Welche Kandidaten sind in Folge 2 dabei? Eine Vorschau.

"The Voice of Germany" 2019: Am Donnerstag wurden bereits die ersten Plätze in den Teams von Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster vergeben. Welche Kandidaten schaffen es am heutigen Abend, die Coaches von sich zu überzeugen und sich damit ein Ticket für die Battles zu holen? In unserer Vorschau können Sie sich einen ersten Eindruck von Folge 2 von "The Voice of Germany" 2019 verschaffen.

"The Voice of Germany"-Kandidat Niklas berührt die Coaches in Folge 2

Der 25-Jährige performt heute Abend den Song "Scars" von James Bay und singt sich damit direkt in das Herz aller vier Coaches. Sogar Sido, der sonst eher für seine knallharten Kritiken bekannt ist, zeigt sich nach dem Auftritt gerührt: "Ich glaub', dich hat der Himmel geschickt", schwärmt der Rapper über Talent Niklas. Und auch die anderen Jurymitglieder sind hin und weg von der Performance des Kandidaten. Alice Merton dabei lässt ihren Emotionen freien Lauf: "Ich hab' richtig Herzklopfen!"

Aber zu welchem Coach geht der 25-Jährige? Die Entscheidung sehen Sie heute Abend ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

"The Voice of Germany" 2019: Das sind die Teams vor Folge 2

Alice Merton konnte bislang zwei Kandidatinnen in ihr Team holen. Eine davon ist 4er-Buzzer Claudia Emmanuela Santoso. Die 18-Jährige begeisterte die Jury mit dem Song "Never enough" von Loren Allred. Außerdem ist Lucie Patt in Mertons Team. Die 21-Jährige sang die Ballade "Lost Boy".

Das Team von Rea Garvey besteht nach Folge 1 bislang nur aus einem Talent. Die 17-jährige Marita Hitz überzeugte die Coaches mit "Don't watch me cry" von Jorja Smith.

In Sidos Team haben es schon zwei Kandidaten geschafft. Sowohl 30er-Jahre-Fan Lukas als auch Weltenbummlerin Veronika Rzaza konnten den Rapper von sich überzeugen.

Auch in Mark Forsters Team ist bislang nur ein Talent. Kandidatin Stefanie Stubers fesselte alle vier Coaches mit dem Heavy-Metal-Song "Ghost Walking".

Wie die zweiten Blindauditions ablaufen, sehen die Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf Sat.1.

