vor 25 Min.

"The Voice of Germany" 2019: Sido und Rea Garvey sind in der neuen Jury

"The Voice of Germany" 2019: In der Jury gibt es einige neue Mitglieder. Die neue Staffel beginnt bereits im Herbst. Alle Infos rund um die Coaches gibt es hier.

"The Voice of Germany" beginnt im September mit einer - fast - ganz neuen Jury. Hier lesen Sie welche Jury-Mitglieder noch dabei sind und welche Promis ganz neu dazugekommen sind.

Die neue Jury-Zusammensetzung wurde bereits auf der offiziellen Seite bestätigt. Hier geht es zum Video: Das sind die neuen Coaches.

"The Voice of Germany": Die neue Jury im Überblick

Sido alias Paul Hartmut Würdig

Nach dem Ausstieg der Deutschrap-Größen Michi Beck und Smudo nimmt nun Sido ihren Platz ein. Der 48-jährige Rapper hat mit seiner Totenkopf-Maske und provokativen Texten Deutschlands Jugendkultur mitgeprägt. Sein Debüt "Maske" sorgte 2004 für viel Gesprächsstoff. Mittlerweile ist der Rapper und Musikproduzent mit Moderatorin Charlotte Würdig verheiratet und hat seine Maske längst abgelegt. Das spiegelt sich auch in seiner Musik wider: Seine Beats sind poppiger und seine Texte locker und entspannt - perfekt für eine Teilnahme an "The Voice of Germany" 2019. "The Voice of Germany" 2019: Alle Infos zu Start-Termin, Sendetermine, Jury, Live-Übertragung

Rea Garvey

Der irische Sänger und Gitarrist war bereits vor vier Jahren Juror bei "The Voice of Germany". 2019 feiert er nun sein Comeback mit den Worten: "Ich liebe meine Voice-Familiy." Bekannt geworden ist Garvey mit der Band "Reamonn" ("Supergirl"), die sich im Jahr 2010 auflöste. Seitdem ist der Ire als Solo-Künstler unterwegs. Mit seiner Frau und seiner Tochter lebt er in Hadamar bei Limburg und in Berlin.

Mark Forster

Zusammen mit seinem zukünftigen Jury-Kollegen Sido kam Mark Forster erstmals in die Top Ten der Charts. In dessen 2013 erschienener Single "Einer dieser Steine" sang Forster den Refrain. Sido revanchierte sich mit einer Beteiligung an Forsters Single "Au revoir", die drei Goldene Schallplatten gewinnen konnte. Seit Herbst 2017 ist er als Juror bei "The Voice of Germany" dabei.

Alice Merton

Die gebürtige Deutsch-Britin ist 2019 zum ersten Mal als Jurorin bei "The Voice of Germany" dabei. Ihre Debütsingle "No Roots" war weltweit ein Riesenerfolg. Das Lied spiegelt ihre Suche nach Heimat wider, denn die 25-Jährige wuchs in insgesamt vier Ländern auf: USA, Kanada, Deutschland und England.

Sie ist nun das einzige weibliche Jury-Mitglied bei "The Voice of Germany". Diese Rolle hatte zuvor Yvonne Catterfeld, die eine Pause von der Castingshow einlegt.

Die neunte Staffel von "The Voice of Germany" ist für den Herbst 2019 geplant. (AZ)

