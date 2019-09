vor 14 Min.

The Voice of Germany 2019 heute: Kandidaten in den Teams

Die Coaches von "The Voice of Germany" 2019 stellen aus den Kandidaten ihre Teams zusammen.

Heute startet "The Voice of Germany" 2019. Welche Kandidaten sind in welchen Teams? Wir geben eine Übersicht über die Coaches und ihre Team-Teilnehmer.

"The Voice of Germany" 2019 geht heute in die nächste Runde. Bei den "Blind Auditions" kämpfen die Jurymitglieder Alice Merton, Sido, Rea Garvey und Mark Forster um die besten Kandidaten, um ihre Teams zusammenzustellen. Eine Vorschau zur heutigen Folge lesen Sie hier:

Gleichzeitig wollen die Teilnehmer natürlich in ein Team kommen und am Ende die Chance darauf haben, The Voice of Gemany zu werden. Dafür müssen sie zuerst in den Blind Auditions überzeugen. Die Jury sitzt bei diesen Auftritten mit dem Rücken zu Bühne und kann die Teilnehmer nicht sehen. Wenn ein Coach von einer Stimme überzeugt ist, kann er einen Buzzer drücken und sich umdrehen. Der Kandidat kann sich dann zwischen den Juroren entscheiden, die Interesse an ihm gezeigt haben - und sich einem der Teams anschließen.

Wir geben eine Übersicht darüber, welche Kandidaten zu welchem Team gehören. Nach dem Start der Sendung aktualisieren wir die Angaben nach jeder Folge.

The Voice of Germany 2019: Kandidaten im Team von Alice Merton

noch kein Kandidat

Diese TVOG-Kandidaten haben sich dem Team von Sido angeschlossen

noch kein Kandidat

Diese Teilnehmer gehören bei The Voice of Germany zum Team von Rea Garvey

noch kein Kandidat

Kandidaten im Team von Coach Mark Forster

noch kein Kandidat

Teams bei The Voice of Germany 2019: Kandidaten treten gegeneinander an

Nach den Blind Auditions sind die Teams der Coaches komplett - am Ende kann aber nur ein Teilnehmer den Titel "The Voice of Germany" 2019 holen. Daher treten die Kandidaten in weiteren Runden gegeneinander an - sowohl zwischen den Teams als auch innerhalb desselben Teams. Die Coaches versuchen dabei, das Talent der Teilnehmer zu fördern.

Im vergangenen Jahr holte Samuel Rösch den Sieg in der Sendung. Es war gleichzeitig auch ein Triumph für seinen Coach Michael Patrick Kelly, der in der neuen Staffel 9 nicht mehr dabei ist. (AZ)

