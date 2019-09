vor 17 Min.

"The Voice of Germany" 2019 heute: Premiere in Folge 5

"The Voice of Germany" 2019: Setzt sich Sido heute in Folge 5 gegen die Charme-Offensive von Mark Forster durch? Hier die Vorschau.

"The Voice of Germany" 2019 läuft heute mit Folge 5 auf Sat.1. Unter den Talenten ist auch das erste Rap-Duo in der Geschichte der Show. Hier die Vorschau.

Heute steht Folge 5 von "The Voice of Germany" auf dem Programm. Bei den fünften Blind Auditions gibt es sogar eine Premiere: Das erste Rap-Duo in der Geschichte von "The Voice".

Die beiden Neu-Juroren Alice Merton und Sido konnten bisher bereits jeweils sieben Sänger für sich gewinnen. Rückkehrer Rea Garvey und Mark Forster haben vor Folge 5 je acht Talente in ihren Teams. Wer kann in Folge 5 die meisten Talente für sich gewinnen? Hier die Vorschau.

Das erste Rap-Duo von "The Voice of Germany" 2019 in Folge 5

Mit den Kandidaten Danny (27) und Phillip (23) ist das erste Rap-Duo in der Geschichte von "The Voice of Germany". Die beiden kommen aus dem Schwarzwald treten bereits seit 2010 unter dem Namen "Rookies" auf. Mit "Deine Mutter" von Kool Savas wollen sie heute auf der Voice-Bühne zeigen, was sie können. So viel sei schon mal verraten: Der Plan geht auf, zwei Coaches buzzern für die Rapper: Sido und Mark Forster. Das könnte zwischen den rivalisierenden Coaches wieder für ein Stechen sorgen.

Rückblick: In den vierten Blind Auditions erreichte der Coach-Kampf zwischen Sido und Mark eine neue Stufe. Mark freute sich wie ein kleiner Junge, dass sich viele Talente für ihn entschieden haben. Sido war sich zuvor mehr als sicher gewesen, dass der eine oder andere Kandidat in sein Team kommen möchte. Mehr hierzu lesen Sie in unserem Rückblick zu Folge 4 von "The Voice of Germany" 2019.

Für wen sich die Schwarzwälder entscheiden, sehen Sie heute abend auf ProSieben.

"The Voice of Germany" 2019: Vorletzte Blind Auditions in Folge 5

Mit Folge 5 von "The Voice of Germany" 2019 finden heute die vorletzten Blind Auditions statt. So funktionieren die Blind Auditions: Die Coaches können aufgrund ihrer umgedrehten Stühlen die Kandidaten nicht sehen. Begleitet werden die talentierten Musiker von einer Live-Band. Gefällt den Profis, was sie hören, können sie während des Auftritts den Buzzer drücken. Ein Kandidat kommt eine Runde weiter, wenn er mindestens eine der begehrten Jury-Stimmen erhält.

Wem das heute gelingt, sehen Sie heute Abend bei "The Voice of Germany" 2019. läuft heute, am 26. September, ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Moderiert wird die Show wie immer von Lena Gercke und Thore Schölermann. (AZ)

Themen folgen