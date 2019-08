vor 18 Min.

"The Voice of Germany" 2019 live im TV und Stream sehen

"The Voice of Germany" 2019 live im TV und Stream: Hier lesen Sie, wie Sie die neuen Folgen ab September im Fernsehen und im Stream sehen können.

Schon im September startet "The Voice of Germany" mit Staffel 9 auf ProSieben. Hier erfahren Sie, wie sie die neuen Folgen live im TV und Stream sehen können.

Schon bald kehrt "The Voice of Germany" mit der neunten Staffel ins TV zurück. In diesem Jahr hat sich in der Jury so einiges getan: die Coaches setzen sich nun aus Mark Forster, Sido, Rea Garvey und Alice Merton zusammen. Wie und wo Sie die Sendung live im TV und Stream sehen können, lesen Sie hier.

"The Voice of Germany" 2019 live im TV und Stream - abwechselnd auf Pro7 und Sat.1

Auch in der 9. Staffel von "The Voice of Germany" 2019 bleibt der Ablauf der Show gleich. Im September stellen sich alle Kandidaten mit jeweils einem Song in der ersten Runde, die Blind Auditions, vor. Die Folgen laufen abwechselnd auf den deutschen Privatsendern Pro7 und Sat.1.

Die Besonderheit: Die Coaches können die Teilnehmer vorerst nur hören und nicht sehen, da sie der Bühne den Rücken zuwenden. Den Juroren kommt es also nur auf die Stimme an. Wenn einem Coach ein Talent besonders gefällt, kann er oder sie auf den Buzzer drücken und sich umdrehen. Damit ist der Teilnehmer auf jeden Fall weiter. Falls sich mehrere Jury-Mitglieder für eine Stimme interessieren, liegt die Entscheidung beim Kandidaten: Er oder sie hat dann die Qual der Wahl, sich einem Coach und damit auch seinem Team anzuschließen.

Nach den Blind Auditions folgen die Battles, die ebenfalls im TV auf Pro7 und Sat.1 ausgestrahlt werden. Zwei bis drei Kandidaten von einem Coach-Team treten zusammen auf. Der Clou ist, dass sich der Coach nur für einen Teilnehmer entscheiden kann. Allerdings können die anderen Juroren Kandidaten "stehlen" und in ihr eigenes Team holen.

In der vorletzten Runde, den Sing-Offs, präsentieren die verbliebenen Kandidaten selbst gewählte Songs. Erneut müssen die Coaches harte Entscheidungen treffen, denn sie können jeweils nur vier Kandidaten in die finale Live-Show mitnehmen. Das Finale wird live im TV und Stream gezeigt. Das genaue Datum steht noch nicht fest. 2018 wurde Samuel Rösch zu "The Voice of Germany" gekürt.

"The Voice of Germany" 2019 live im TV und Stream

Am Donnerstag, 12. September, geht es auf Pro7 mit den Blind Auditions los. "The Voice of Germany"-Fans müssen nicht lange auf die nächste Folge warten: Am Sonntag, 15. September, strahlt Sat.1 die Fortsetzung aus. Die Sendung folgt diesem Muster und zeigt die Folgen immer am Donnerstag auf Pro7 und am darauffolgenden Sonntag auf Sat.1.

Wer es nicht schafft, die neuen Folgen der neunten Staffel von "The Voice of Germany" 2019 live im TV auf Pro7 und Sat.1 zu sehen, kann die Gesangsshow im Live-Stream verfolgen. Dafür stellt die ProSiebenSat.1 Media-Gruppe ihren kostenlosen Streaming-Dienst "Joyn" zur Verfügung. Bisher ist das Angebot noch gratis und erfordert keine Registrierung. Ganze Folgen werden auch als Wiederholung auf der offiziellen Webseite der Sendung gezeigt. (AZ)

