vor 47 Min.

The Voice of Germany 2020: Alle Songs und Kandidaten heute im Finale

"The Voice of Germany" 2020: Die Songs der Finalisten finden Sie hier in der Vorschau.

"The Voice of Germany" 2020 läuft heute am 20.12.20 mit dem Finale bei Sat.1. Hier in der Vorschau finden Sie alle Kandidaten, Songs und Gäste im Überblick.

" The Voice of Germany" 2020 ist heute mit dem Finale zu sehen. In der Jubiläumsstaffel gibt es eine Premiere: Die Coaches performen gemeinsam mit ihren Schützlingen einen eigens kreierten Song. Für die Finalisten dürfte die letzte Folge der zehnten Staffel ziemlich anstrengend werden, denn sie zeigen jeweils zwei Duette und eine Solo-Performance. Die Zuschauer dürfen dann entscheiden, welcher Auftritt ihnen am besten gefallen hat und wer "The Voice of Germany" 2020 wird.

"The Voice of Germany" 2020 heute mit dem Finale: Vorschau auf Folge 19

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 19 (Finale) von "The Voice of Germany" läuft am 20.12.20 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

"The Voice of Germany" 2020: Die Songs der Finalisten

"Someone Better" von Paula Dalla Corte mit Samu Haber und Rea Garvey

Die 19-Jährige aus der Schweiz (Trägerwilen) performt zusammen mit Samu Haber und Rea Garvey "Someone Better". Beim Liedtext hat Paula Dalla Corte mitgeschrieben.

" If It Wasn’t You " von Oliver Henrich mit Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld

Der 39-Jährige zeigt gemeinsam mit seinen beiden Coaches heute am 20.12.20 eine einfühlsame Rockballade, die er seiner Familie und seiner Band gewidmet hat.

"Treat You Right" von Maël & Jonas mit Nico Santos

Das Gute-Laune-Duo Maël & Jonas (25 und 19, Koblenz) zeigt mit "Treat You Right" eine groovige Up-Tempo-Nummer.

"Right Here" von Tosari Udayana mit Mark Forster

Der 19-Jährige aus Hannover und Mark Forster zeigen heute im Finale das englisch-deutsche Duett "Right Here". Mark Forster hat den Song geschrieben. Es geht um Tosis Erfahrungen bei "The Voice".

"Don’t You Worry" von Alessandro Pola mit Michael Schulte

Der 30-jährige Realschullehrer hat den Song gemeinsam mit Online-Coach Michael Schulte geschrieben. "Don’t You Worry" ist allen Müttern gewidmet.

Diese Star-Gäste sind im Finale von "The Voice of Germany" 2020

Neben ihren Eigenkreationen treten die Finalisten auch jeweils mit einem Stargast auf. Hier der Überblick:

Sarah Connor mit Paula Dalla Corte

mit Zoe Wees , ( The Voice Kids 2017) mit Oliver Henrich

, ( 2017) mit Michael Patrick Kelly mit Mael und Jonas

Duncan Laurence mit Alessandro Pola

Joy Denalane mit Tosari Uduyana

"The Voice of Germany" 2020: Wo abstimmen?

Die Zuschauer können wie jedes Jahr per Telefon- und SMS-Voting abstimmen. Außerdem gibt es dieses Jahr eine Neuheit: unter thevoice.de kann erstmals kostenlos Online gevotet werden.

"The Voice of Germany" 2020, Finale: Weitere Infos zur TVOG-Staffel 10

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury, Kandidaten und Teams

Hier stellen wir die Coaches in der Jury von The Voice of Germany vor und hier die TVOG-Kandidaten 2020 und Teams.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zur Moderatorin Annemarie Carpendale und hier ein Porträt zu Moderator Thore Schölermann.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice of Germany im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei The Voice of Germany 2020 die Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen