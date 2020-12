vor 8 Min.

The Voice of Germany 2020, Finale heute live: Übertragung im TV und Stream am 20.12.2020

"The Voice of Germany" 2020: Heute läuft das große Finale live im TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung der Show haben wir hier für Sie.

Die zehnte Staffel von " The Voice of Germany" ging am 8. Oktober 2020 an den Start und bietet Kandidaten in diesem Jahr insgesamt sechs Coaches, die sich die vier Buzzer teilen. Wie Sie Staffel 10 von "The Voice of Germany" 2020 live im TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier.

Übertragung: "The Voice of Germany" 2020 live im TV und Stream - mal auf Pro7, mal auf Sat.1

Auch in der 10. Jubiläums-Staffel von "The Voice of Germany" 2020 bleibt der Ablauf der Show gleich. Es stellen sich alle Kandidaten mit jeweils einem Song in der ersten Runde, den Blind Auditions, vor. Danach geht es weiter mit den Battles, in denen die Coaches Kandidaten ihres Teams gegeneinander antreten lassen, um nur mit den Besten in die Sing-Offs zu gehen. Dort treten die Kandidaten dann gegen die Schützlinge der anderen Coaches an, bis im großen Finale ein Kandidat zur "Voice of Germany" 2020 gekürt wird. Donnerstags um 20.15 Uhr gab es immer eine neue Folge auf ProSieben, sonntags ebenfalls um 20.15 Uhr eine neue Folge auf Sat.1. Seit dem 29. November 2020 laufen die neuen Folgen allerdings nur auf Sat.1.

"The Voice of Germany" 2020: Ganze Folgen als Wiederholung

Wer es nicht schafft, die neuen Folgen der zehnten Staffel von "The Voice of Germany" 2020 live im TV auf Pro7 und Sat.1 zu sehen, kann die Gesangsshow im Live-Stream verfolgen. Dafür stellt die ProSiebenSat.1 Media-Gruppe ihren kostenlosen Streaming-Dienst "Joyn" zur Verfügung, den Sie hier über diese Seite erreichen. Bisher ist das Angebot noch gratis und erfordert keine Registrierung. Ganze Folgen werden auch als Wiederholung auf der offiziellen Webseite der Sendung gezeigt. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen