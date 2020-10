vor 16 Min.

The Voice of Germany 2020, Folge 1: Heute startet Staffel 10

"The Voice of Germany" 2020 läuft heute mit Folge 1 im TV. Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

" The Voice of Germany" geht ab heute Abend in eine neue Runde - mit einigen Neuerungen. Erstmals machen sich ganze sechs Coaches auf die Suche nach dem größten Talent Deutschlands. Alle Infos zur heutigen Folge 1 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"The Voice of Germany" heute: Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "The Voice of Germany" läuft am 08.10.20 um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Heute Abend ist die erste Folge der neuen Staffel von "The Voice of Germany" 2020 zu sehen. Dabei hoffen zwei Coaching Teams, bestehend aus Samu Haber und Rea Garvey sowie Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß, und die beiden Einzel-Coaches Nico Santos und Mark Forster darauf, das größte Talent unter den Bewerbern in ihr Team zu holen.

Eine Kandidatin ist Julia Köster. Die Tier-Physiotherapeutin versucht in Folge 1 mit dem Song "Bulletproof" von La Roux bei den Coaches zu punkten. Auch Kandidat Florian hofft es in ein Team zu schaffen und rockt mit "Song 2" von Blur die "Voice of Germany"-Bühne.

"The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zur TVOG-Staffel 10

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

(AZ)

