The Voice of Germany 2020, Folge 18: Heute steigt das große Halbfinale

Halbfinale bei "The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zu Folge 18 haben wir hier in der Vorschau für Sie. Oliver Henrich kehrt im Halbfinale zu „The Voice of Germany“ zurück!

Bei "The Voice of Germany" 2020 steht heute in Folge 18 das große Halbfinale an. Welche Kandidaten treten an? Alle Infos zur heutigen Show hier in der Vorschau.

Die Sing Offs sind vorbei, und heute steht bei " The Voice of Germany" 2020 das große Halbfinale auf dem Programm. Jeder Coach schickt zwei seiner Gesangstalente ins Rennen - auch zwei Kandidaten aus Team Michael haben über die Comeback Stage die Chance, ins Finale einzuziehen. Welche Sängerinnen und Sänger treten im Halbfinale an? Die Antwort und alle Infos zur Show gibt es hier in der Vorschau.

"The Voice of Germany" heute mit Folge 18: Vorschau auf das Halbfinale

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 18 von "The Voice of Germany" läuft am 13.12.20 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Es gibt eine große Überraschung im Halbfinale von "The Voice of Germany" 2020: Noah Sam aus Team Stefanie/Yvonne muss krankheitsbedingt auf seine Chance, ins Finale einzuziehen, verzichten. Die Coaches mussten sich daraufhin entscheiden, welches ihrer Talente sie statt Noah Sam mit in das Halbfinale nehmen wollen und sahen sich dazu alle Auftritte ihrer Kandidaten noch einmal an. Am Ende fiel die Wahl auf den 39-jährigen Rocker Oliver Henrich, der sich sehr über seine neue Chance freut:

"Es war völlig surreal, diesen Anruf zu erhalten. Meine Frau und ich sind völlig ausgerastet. Jetzt bin ich natürlich Hals über Kopf in die Vorbereitungsphase reingestolpert, habe auf der Fahrt nach Berlin schon potenzielle Songs ausprobiert und geübt. Aber unter Druck wird's ja oft auch am besten. Ich bin auf jeden Fall mega dankbar für diese neue Chance und wünsche Noah von Herzen gute Besserung", sagt er zu seinem unverhofften Einzug ins Halbfinale.

Diese Kandidaten treten heute Abend im Halbfinale an:

Team Nico: Jonas und Mael (als Duo) sowie Nico

Team Samu/Rea: Paula und Matthias

Team Stefanie/Yvonne: Oliver und Juan Geck

Team Mark: Tosari und Sion

Außerdem kehren zwei Künstler über die Comeback Stage auf die große Bühne zurück. Michael Schulte hatte als Coach die Möglichkeit Kandidaten, für die sich beispielsweise bei den Blind Auditions keiner der anderen Coaches umgedreht hatte, in sein Team zu holen. Im Halbfinale wird nun erstmals das Publikum darüber entscheiden, welcher Kandidat den Einzug ins Finale verdient hat. Diese Kandidaten schickt Michael Schulte ins Rennen:

Team Michael: Mickela und Alessandro P.

