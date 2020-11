08:16 Uhr

The Voice of Germany 2020, Folge 8 heute: Wer will ins Team von Mark Forster?

"The Voice of Germany" 2020 läuft heute mit Folge 8. Kandidatin Claire singt nicht nur, sie spielt auch ein Instrument. Alle Infos lesen Sie hier in der Vorschau.

Bei "The Voice of Germany" 2020 steht heute in Folge 8 die vorletzte "Blind Audition" an. Mark Forster benötigt noch Kandidaten. Alle Infos lesen Sie hier in der Vorschau.

Bei " The Voice of Germany" geht es mit großen Schritten auf die "Battles" zu - dementsprechend viele Gesangstalente wollen die Coaches heute in der "Blind Audition" für ihre Teams gewinnen. Mit den meisten freien Plätzen kann aktuell Mark Forster aufwarten. Ist der Coach heute erfolgreicher als in den vergangenen Folgen? Alle Infos zu Folge 8 von "TVOG" lesen Sie bei uns in der Vorschau.

"The Voice of Germany" heute: Vorschau auf Folge 8 - wer singt für Mark Forster?

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 8 von "The Voice of Germany" läuft am 01.11.2020 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Erneut treffen sich heute Gesangstalente bei "TVOG" zu einer Blind Audition - der vorletzten dieser Staffel. Ab kommendem Sonntag geht es für die Musiker in die "Battles". Zuvor treten allerdings diese Talente in Folge 8 von "The Voice of Germany" auf:

Natalie (17, Hallein )

) Duc-Nam (19, Neustadt an der Weinstraße )

) Sebastian (52, Friedberg)

Vojtech (24, Braunschweig)

Esther (24, Essen)

Christian (34, Linz)

Antonio (29, Wendlingen am Neckar )

) Claire (29, Saint-Louis)

Marc (53, Wilhelmshaven )

) Gregory (20, Berlin)

Keye (29, Berlin)

Julia (34, Balingen )

(34, ) Mohammed (26, Berlin)

"The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zur aktuellen TVOG-Staffel 10

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury, Kandidaten und Teams

Hier stellen wir die Coaches in der Jury von The Voice of Germany vor und hier die TVOG-Kandidaten 2020 und Teams.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zur Moderatorin Annemarie Carpendale und hier ein Porträt zu Moderator Thore Schölermann.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice of Germany im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei The Voice of Germany 2020 die Sendetermine und die Sendezeit.

