The Voice of Germany 2020: In Folge 2 geht es heute rund um die Welt

"The Voice of Germany" 2020: In Folge 2 treten heute am 11.10.2020 Talente aus den verschiedensten Ländern auf.

"The Voice of Germany" 2020: Heute Abend läuft Folge 2 auf Sat.1. Welche Talente singen dieses Mal vor den Coaches? Alle Infos hier in unserer Vorschau.

Von Carolin Mengele

" The Voice of Germany" ist in die zehnte Staffel gestartet. Sechs Coaches sind nun auf der Suche nach dem größten Talent Deutschlands. Dieses Mal sind Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt dabei. Wer kann Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Rea Garvey, Nico Santos und Mark Forster überzeugen? Alle Infos zur heutigen Folge 2 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"The Voice of Germany" heute mit einer musikalischen Weltreise: Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "The Voice of Germany" läuft am 11.10.2020 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Mexiko, Italien, Österreich, Schweiz - in der zweiten Folge geht die Show auf eine Art musikalische Weltreise:

Emmanuel kommt ursprünglich aus Mexiko. Seit 2019 lebt er in Karlsruhe. In den Blind Auditions will er die Coaches in seiner Muttersprache von seiner Stimme überzeugen – und animiert Nico Santos, Samu Haber und selbst Mark Forster, ihre Spanischkenntnisse zur Schau zu stellen.

Alessandro dagegen ist gebürtiger Italiener. Der Liebe wegen kam er nach Deutschland. Auf der TVOG-Bühne zeigt er seine Leidenschaft für die italienische Oper. Kann er die Coaches von sich beeindrucken? Und über wen sagt Mark Forster: "Das klang wie ein Gastauftritt von einem internationalen Superstar"?

Diese Talente singen in der zweiten Folge von "The Voice of Germany": Kim (25, Österreich / Krumpendorf), Marvin (31, Bruchköbel), Nina (20, Kempen), Paula (19, Schweiz / Tägerwilen), Emmanuel (25, Karlsruhe), Katja (22, Berlin), Max (21, Neuwied/Segendorf), das Duo Mael (24) & Jonas (19, beide Koblenz), Karin (32, Schweiz / Zürich), Hanna (41, Berlin), Alessandro (47, Berlin) und ein Allstar aus Österreich.

"The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zur 10. Staffel von TVOG

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury, Kandidaten und Teams

Hier stellen wir die Coaches in der Jury von The Voice of Germany vor und hier die TVOG-Kandidaten 2020 und Teams.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zur Moderatorin Annemarie Carpendale und hier ein Porträt zu Moderator Thore Schölermann.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice of Germany im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei The Voice of Germany 2020 die Sendetermine und die Sendezeit.

