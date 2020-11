vor 37 Min.

The Voice of Germany 2020: Kandidaten und Teams am 8. November 2020 im Überblick

Bei "The Voice of Germany" 2020 bilden sechs Coaches vier Teams. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Kandidaten zu welchem Team gehören.

Welche Kandidaten sind bei "The Voice of Germany" 2020 dabei? Wie sehen die Teams aus? Mit dem Start von TVOG finden Sie hier die Übersicht.

Auch 2020 träumen wieder viele Kandidaten davon, zu " The Voice of Germany" gekürt zu werden. Dafür müssen sich in der TV-Sendung auf ProSieben und Sat.1 aber so einige Runden überstehen. Los geht es mit den Blind Auditions, bei denen die Teilnehmer die Coaches in der Jury überzeugen müssen. Klappt das, werden sich in ein Team aufgenommen.

Danach folgen noch weitere Runden. Die Kandidaten treten dabei sowohl innerhalb der als auch zwischen den Teams gegeneinander an, sodass sich das Feld der Teilnehmer bei "The Voice of Germany" 2020 im Laufe der Staffel auch wieder ausdünnen wird. Im Finale entscheidet sich dann, welche Kandidatin oder welcher Kandidat den Sieg erringt und damit auch seinen Coach zum Gewinner macht.

Welche Kandidaten gehören zu welchen Teams? Und wer ist raus? Damit Sie von Anfang bis zum Ende den Überblick behalten, geben wir in diesem Artikel einen Überblick über alle Teams.

The Voice of Germany 2020: Kandidaten und Teams

Kandidaten im Team von Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld

Zum ersten Mal bilden zwei Frauen ein gemeinsames Team bei "The Voice of Germany". Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld wollen die richtigen Kandidaten wählen, um sich am Ende gegen die männlichen Coaches durchzusetzen.

Aktuelle Kandidaten

Alessandro Pola

Noah Sam Honegger

Marvin Scondo

Max Glatzel

Hannah Wilhelm

Juan Geck

George Philippart

Gerlad Oppong

Dimi Rompos

Anastasia Blevins

Reginald Holden Jenning

Maria Nicolaides

Leo Engels

Maciek

Manuel Süß

Etienne Wiebe

Keye Katcher

Vojtêch Zakouril

Wer ist raus?

noch kein Team-Mitglied ist ausgeschieden

Kandidaten im Team von Samu Haber und Rea Garvey

Sie sind beide erfahrene Voice-Coaches und arbeiten 2020 zusammen: Samu Haber und Rea Garvey müssen sich gemeinsam auf Teilnehmer für ihr Team einigen.

Aktuelle Kandidaten

Celine Hämmerling

Lorena Daum

Matthias Nebel

Paula Dalla Corte

Wolfgang Herbst

Sean Koch

Douglas Adkins

Oliver Henrich

Julian Jas

Katiuska McLean

Claudia Pahl

Alex Hartung

Lisa-Marie Christ

Danica Mae Miranda

Antonio Esposito

Duc-Nam Trinh

Esther Nkongo

Max Kropius

Wer ist raus?

noch kein Team-Mitglied ist ausgeschieden

Kandidaten im Team von Nico Santos

Der deutsch-spanische Singer-Songwriter ist zum ersten Mal als Coach bei "The Voice of Germany" dabei. Um bei seinem Debüt den Sieg zu erringen, muss er ein gutes Händchen bei der Auswahl der Kandidaten beweisen.

Aktuelle Kandidaten

Nico Traut

Pamela Falcon

Emmanuel Sandoval Santillan

Mael und Jonas

Max Lenz

Jana Glawischnig

Andrew Reyes

Janina Beyerlein

Kimia Scarlett Roth

Leon Weick

Sion Jung

Julia Köster

Michelle Schulz

Isabel Nolte

Manuel Lojo

BB Tomaz

Mohammed Alsharif

Simon Paterno

Wer ist raus?

noch kein Team-Mitglied ist ausgeschieden

Kandidaten im Team von Mark Forster

Mark Forster ist ein erfahrener Coach, der schon mehrmals bei "The Voice of Germany", aber auch bei "The Voice Kids" und "The Voice Senior" dabei war. Seine Erfahrung könnte ihm dabei helfen, sich am Ende gegen die anderen Teams durchzusetzen.

Aktuelle Kandidaten

Florian Ritzi

Onair

Alessandro Rinella

Kim Unger

Cathalin Kühnhardt

Ninorta Coban

Finton Mumbure

Erwin Holm

Alexandra Jörg

Eugene Asira

Jan-Luca Bina

Claire Litzler

Jonnes Vennemann-Schmidt

Marc Gensior

Michael Claiman

Natalie Behnisch

Targol Dalirazar

Tosari Udayana

Wer ist raus?

noch kein Team-Mitglied ist ausgeschieden

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen