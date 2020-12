vor 16 Min.

The Voice of Germany 2020: Sendetermine, Sendezeit - alle Infos zum Halbfinale in Folge 18

Jury-Mitglied Nico Santos. Staffel 10 von "The Voice of Germany" 2020 läuft. Start, Sendetermine, Sendezeit - alle Infos gibt es hier.

"The Voice of Germany" 2020 ist mit einer neuen Staffel im TV zu sehen. Wir informieren über Sendetermine und Sendezeit und haben alle Infos zur Show für Sie.

Von Christian Gerngras

In diesem Jahr feiert " The Voice of Germany" 2020 ein Jubiläum: Zum zehnten Mal läuft die Talentshow in Deutschland über die Fernsehbildschirme. In Staffel 10 gab es eine Premiere, da erstmals insgesamt sechs Coaches die Jury-Stühle besetzen. In diesem Artikel erfahren Sie alles zum Start, den Sendeterminen und der Sendezeit von "The Voice of Germany" 2020. Wir haben alle Infos für Sie zusammengestellt.

"The Voice of Germany" 2020: Start

Die Jubliäums-Staffel von "The Voice of Germany" 2020 startete am 8. Oktober 2020. Seitdem gibt es zweimal in der Woche neue Folgen.

"The Voice of Germany" 2020: Sendetermine und Sendezeit

"The Voice of Germany" läuft auch 2020 wieder im Wechsel auf zwei Sendern: Donnerstags um 20.15 Uhr gibt es immer eine neue Folge auf ProSieben, sonntags ebenfalls um 20.15 Uhr eine neue Folge auf Sat.1.

Das sind dementsprechend die ersten Sendetermine von "The Voice of Germany" 2020:

Wochentag Datum Uhrzeit Sender Donnerstag 8. Oktober 2020 20.15 Uhr ProSieben Sonntag 11. Oktober 2020 20.15 Uhr Sat.1 Donnerstag 15. Oktober 2020 20.15 Uhr ProSieben Sonntag 18. Oktober 2020 20.15 Uhr Sat.1 Donnerstag 22. Oktober 2020 20.15 Uhr ProSieben Sonntag 25. Oktober 2020 20.15 Uhr Sat.1 Donnerstag 29. Oktober 2020 20.15 Uhr ProSieben Sonntag 1. November 2020 20.15 Uhr Sat.1 Donnerstag 5. November 2020 20.15 Uhr ProSieben Sonntag 8. November 2020 20.15 Uhr Sat.1 Donnerstag 12. November 2020 20.15 Uhr ProSieben Sonntag 15. November 2020 20.15 Uhr Sat.1 Donnerstag 19. November 2020 20.15 Uhr ProSieben Sonntag 22. November 2020 20.15 Uhr Sat.1 Donnerstag 26. November 2020 20.15 Uhr ProSieben Sonntag 29. November 2020 20.15 Uhr Sat.1 Sonntag 06. Dezember 2020 20.15 Uhr Sat.1 Sonntag 13. Dezember 2020 20.15 Uhr Sat.1 Sonntag 20. Dezember 2020 20.15 Uhr Sat.1

Die Coaches in der Jury von "The Voice of Germany" 2020

Insgesamt sechs Coaches sitzen in der Sendung auf den Drehstühlen und bewerten blind den Gesang der Kandidaten. Welche Promis in diesem Jahr die Jury bilden, erfahren Sie hier: The Voice of Germany 2020: Jury - Coaches im Überblick

Kandidaten und Teams

Welche Teilnehmer gehören zu welchem Team? Wir geben im Laufe der neuen Staffel immer einen Überblick über den aktuellen Stand: The Voice of Germany: Kandidaten 2020 und Teams.

Wie läuft die Übertragung von "The Voice of Germany" 2020?

Staffel 10 wird wieder abwechselnd donnerstags von ProSieben und sonntags von Sat.1 übertragen. Weitere Infos zur Übertragung live im TV und Stream haben wir hier für Sie: The Voice of Germany 2020: Übertragung im TV und Live-Stream

"The Voice of Germany" 2020: Das sind die Moderatoren

Die Moderation übernimmt auch in diesem Jahr Thore Schölermann. Wenn Sie mehr über den Moderator und Schauspieler erfahren möchten, lesen Sie hier unser Porträt: The Voice of Germany 2020: Moderator Thore Schölermann im Porträt

Zur Seite steht Schölermann diesmal nicht Lena Gercke, die sich zur Zeit in der Baby-Pause befindet. Stattdessen übernimmt Annemarie Carpendale, die wir Ihnen hier näher vorstellen: The Voice of Germany 2020: Moderatorin Annemarie Carpendale im Porträt

(AZ)

