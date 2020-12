18:34 Uhr

The Voice of Germany 2020, Sing-Off 3 heute in Folge 17: David Guetta gerät ins Schwärmen

"The Voice of Germany" kommt heute mit Folge 17. Hier in der Vorschau lesen Sie alle Infos zu Sing-Off 3.

"The Voice of Germany" 2020 geht es heute für die Kandidaten in die letzten Sing-Offs vor den Live-Shows. Lesen Sie hier in der Vorschau mehr zu Folge 17.

Bei " The Voice of Germany" 2020 finden heute zum letzten Mal die Sing-Offs statt. Welche Kandidaten dürfen ihren Platz auf dem Hot Seat behalten und kommen somit in die Live-Shows? Hier in der Vorschau lesen Sie alle Infos zu Folge 17.

"The Voice of Germany" heute: Vorschau auf Folge 17 - Sing-Off 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 17 von "The Voice of Germany" läuft am 6.12.20 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Bei den dritten und letzten Sing-Offs ist David Guetta zu Gast. Der Star-DJ aus Frankreich unterstützt Team Samu Haber und Rea Garvey und kommt dabei ins Schwärmen: "That’s a surprise! I liked the emotion and the way she brought something different into the song" (Das ist eine Überraschung! Ich mochte die Emotionen und die Art, wie sie den Song auf eine andere Weise interpretierte), so der Kommentar des 53-Jährigen zur Performance von Anastasia aus Darmstadt. Die 19-Jährige wird heute Abend "Titanium" vorsingen.

Samu-Haber kann in der Folge nur per Live-Schalte dabei sein. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung befand er sich wegen Corona noch in Quarantäne.

Diese Talente treten auf:

ONAIR (36-44, Berlin)

Alexandra (43, Deisenhausen )

) Tosari (19, Hannover)

Anastasia (19, Darmstadt )

) Lorena (28, Hamburg )

(28, ) Andrew (31, Pinneberg )

) Celine (19, Ingelheim)

Douglas (57, Altenberge )

(57, ) Paula (19, CH-Tägerwilen)

Wolfgang (51, Hannover)

Sean (25, Düsseldorf )

) Antonio (30, Wendlingen am Neckar )

) Esther (25, Essen)

Matthias (29, A-Frauenthal)

"The Voice of Germany" 2020: Hier finden Sie alle Infos zur TVOG-Staffel 10

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury, Kandidaten und Teams

Hier stellen wir die Coaches in der Jury von The Voice of Germany vor und hier die TVOG-Kandidaten 2020 und Teams.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zur Moderatorin Annemarie Carpendale und hier ein Porträt zu Moderator Thore Schölermann.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice of Germany im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei The Voice of Germany 2020 die Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Themen folgen