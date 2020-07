vor 31 Min.

"The Voice of Germany" 2020: Start, Sendetermine, Sendezeit, Infos

Staffel 10 von "The Voice of Germany" 2020 startet im Herbst. Start, Sendetermine, Sendezeit - alle Infos gibt es hier.

Im Herbst startet die neue Staffel von "The Voice of Germany" 2020. Wir informieren über Start, Sendetermine und Sendezeit und haben alle Infos zur Show für Sie.

Von Christian Gerngras

In diesem Jahr feiert " The Voice of Germany" 2020 ein Jubiläum: Zum zehnten Mal läuft die Talentshow in Deutschland über die Fernsehbildschirme. In Staffel 10 wird es eine Premiere geben, da erstmals insgesamt sechs Coaches die Jury-Stühle besetzen werden. In diesem Artikel erfahren Sie alles zum Start, den Sendeterminen und der Sendezeit von "The Voice of Germany" 2020. Wir haben alle Infos für Sie zusammengestellt.

"The Voice of Germany" 2020: Start

Im Herbst soll die Jubliäums-Staffel von "The Voice of Germany" 2020 starten - wann genau, ist allerdings bisher noch nicht bekannt. Wir werden Sie mit den entsprechenden Infos versorgen, sobald sie von ProSieben/Sat.1 veröffentlicht werden.

"The Voice of Germany" 2020: Sendetermine

Bisher liegen noch keine Sendetermine zur zehnten Staffel von "The Voice of Germany" vor. Im vergangenen Jahr startete die Show am 12. September. Es ist also davon auszugehen, dass die Gesangstalente 2020 zu einem ähnlichen Termin erstmals auf die Bühne gebeten werden.

"The Voice of Germany" 2020: Sendezeit

Am Ablauf der Sendung hat sich nach aktuellen Informationen nichts geändert. "The Voice of Germany" 2020 wird voraussichtlich auch in diesem Jahr donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und sonntags um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Sollte sich an diesen Sendezeiten etwas ändern, erfahren Sie es hier.

Die Coaches in der Jury von "The Voice of Germany" 2020

Insgesamt sechs Coaches werden in der Sendung auf den Drehstühlen sitzen und blind den Gesang der Kandidaten bewerten. Welche Promis in diesem Jahr die Jury bilden, erfahren Sie hier: "The Voice of Germany" 2020: Jury - Coaches im Überblick

Wie läuft die Übertragung von "The Voice of Germany" 2020?

Staffel 10 wird wieder abwechselnd donnerstags von ProSieben und sonntags von Sat.1 übertragen. Weitere Infos zur Übertragung live im TV und Stream haben wir hier für Sie: "The Voice of Germany" 2020: Übertragung im TV und Live-Stream

"The Voice of Germany" 2020: Das sind die Moderatoren

Die Moderation übernimmt auch in diesem Jahr Thore Schölermann. Wenn Sie mehr über den Moderator und Schauspieler erfahren möchten, lesen Sie hier unser Porträt: "The Voice of Germany" 2020: Moderator Thore Schölermann im Porträt

Zur Seite steht Schölermann diesmal nicht Lena Gercke, die sich zur Zeit in der Baby-Pause befindet. Stattdessen übernimmt Annemarie Carpendale, die wir Ihnen hier näher vorstellen: "The Voice of Germany" 2020: Moderatorin Annemarie Carpendale im Porträt

(AZ)

