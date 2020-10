13:18 Uhr

The Voice of Germany 2020: Welche Kandidaten sind heute in Folge 4 dabei?

"The Voice of Germany" 2020, Folge 4: Kandidatin Kimia tritt heute Abend vor den Coaches auf.

"The Voice of Germany" 2020: Heute Abend läuft Folge 4 der neuen Staffel. Welche Kandidaten dieses Mal die Coaches von sich überzeugen wollen, lesen Sie hier in unserer Vorschau.

Von Carolin Mengele

" The Voice of Germany" 2020: Heute am Sonntag, 18.10.2020, zeigt Sat.1 eine neue Folge der Castingshow im TV und Stream. Welche Kandidaten treten in Folge 4 auf? Und wer entscheidet sich für welches Team? Hier finden Sie einen Überblick über die heutigen Sängerinnen und Sänger.

"The Voice of Germany" heute: Vorschau auf Folge 4 - Die Kandidaten

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "The Voice of Germany" läuft am 18.10.20 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Diese Talente singen in der heutigen Folge 4 von "The Voice of Germany" vor den Coaches:

Andrew (31, Pinneberg ) singt "Don't Let The Sun Go Down On Me" von George Michael und Elton John

) singt "Don't Let The Sun Go Down On Me" von und Elton John Kimia (45, Norderstedt ) singt "Never Tear Us Apart" von INXS

) singt "Never Tear Us Apart" von INXS Gerald (31, Hamburg ) singt "Memories" von Maroon 5

) singt "Memories" von Theo (26, Neubrandenburg ) singt "What I've Done" von Linkin Park

) singt "What I've Done" von George (30, Belvaux) singt "Si T'Étais Là" von Louane

(30, Belvaux) singt "Si T'Étais Là" von Louane Helmut (52, Köln ) singt "Sexy" von Westernhagen

) singt "Sexy" von Westernhagen Janina (20, München ) singt "Always Remember Us This Way" von Lady Gaga

) singt "Always Remember Us This Way" von Finton (34, Eschweiler ) singt "Redemption Song" von Bob Marley

) singt "Redemption Song" von Bob Marley Tanja (23, Garching an der Alz ) singt "Domino" von Jessie J

) singt "Domino" von Jessie J Leon (23, Hamburg ) singt "Im Ascheregen" von Casper

) singt "Im Ascheregen" von Casper Richie (36, Hamburg ) singt "Chandelier" von Sia

) singt "Chandelier" von Sia Sean (25, Düsseldorf ) singt "Circles" von Post Malone

