06:57 Uhr

The Voice of Germany 2020 gestern mit Folge 9: Alle Kandidaten der letzten Blind Auditions

BB aus Düsseldorf bei "The Voice of Germany" 2020. Alles zu Folge 9 - hier in unserem Nachbericht.

Bei "The Voice of Germany" 2020 standen gestern mit Folge 9 die letzten Blind Auditions an. Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Von Tanja Schauer

Gestern standen bei " The Voice of Germany" 2020 die letzten Blind Auditions an. Die Coaches hatten somit gestern die letzte Chance mit den besten Talenten ihr Team zu komplettieren. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

"The Voice of Germany" gestern: Nachbericht zu Folge 9

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Das waren die Kandidaten und Songs in Folge 9, den letzten Blind Auditions:

Simon (37) aus Hamburg : „Rock With You“ - Michael Jackson - er entschied sich für Team Nico

: „Rock With You“ - Michael Jackson - er entschied sich für Team Nico Philipp (27) aus Langgöns / Niederkleen : „Jein“ - Fettes Brot

/ : „Jein“ - Targol (37) aus Heidelberg : „Neh Nah Nah“ - Vaya Con Dios - sie entschied sich für Team Mark

: „Neh Nah Nah“ - - sie entschied sich für Team Mark Michael (30) aus Köln : „Control“ - Zoe Wess - er entschied sich für Team Mark

: „Control“ - - er entschied sich für Team Mark Anne (29) aus Helmstadt : „Jesus Take The Wheel“ - Carrie Underwood

: „Jesus Take The Wheel“ - Andrew (65) aus Basel : „Don't Be Cruel“ - Elvis Presley

: „Don't Be Cruel“ - Elvis Presley Tosari (19) aus Hannover : „You Say“ - Lauren Daigle - er entschied sich für Team Mark

: „You Say“ - - er entschied sich für Team Mark BB (36) aus Düsseldorf : „Sex On Fire“ - Kings Of Leon - sie entschied sich für Team Nico

: „Sex On Fire“ - Kings Of Leon - sie entschied sich für Team Nico Marcel (25) aus Bruchsal : „Denk an mich“ - Phantom der Oper

: „Denk an mich“ - Phantom der Oper Etienne (18) aus Kreuzau : „Outnumbered“ - Dermot Kennedy - er entschied sich für Team Stefanie und Yvonne

: „Outnumbered“ - - er entschied sich für Team Stefanie und Yvonne June (38) aus Lauda: „You Light Up My Life“- Debbie Boone

Jonnes (27) aus Ludwigsburg : „Schweigen ist silber“ - Philipp Poisel - er entschied sich für Team Mark

: „Schweigen ist silber“ - - er entschied sich für Team Mark Max (29) aus Sachsenkam : „Hold The Line“ - Toto - er entschied sich für Team Samu und Rea

"The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zur TVOG-Staffel 10

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury, Kandidaten und Teams

Hier stellen wir die Coaches in der Jury von The Voice of Germany vor und hier die TVOG-Kandidaten 2020 und Teams.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zur Moderatorin Annemarie Carpendale und hier ein Porträt zu Moderator Thore Schölermann.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice of Germany im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei The Voice of Germany 2020 die Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen