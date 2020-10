07:59 Uhr

The Voice of Germany 2020 heute: Das sind die Talente in Folge 7

Luisa aus Solingen bei "The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zu Folge 7 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"The Voice of Germany" 2020 geht heute mit Folge 7 auf Prosieben weiter. Alle Infos zur aktuellen Folge finden Sie hier.

Von Tanja Schauer

Die diesjährige Jubiläumsstaffel geht weiter: Auch heute Abend versuchen wieder elf Kandidaten die Coaches mit ihrer Stimme zu überzeugen. Alle Infos zu den 7. Blind Auditions erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"The Voice of Germany" heute : Vorschau auf Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 7 von " The Voice of Germany" läuft am 29.10.20 um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Diese Talente singen in der heutigen Folge 7 von "The Voice of Germany" vor den Coaches:

Danica (23), Frankfurt : „Bang Bang“ - Jessie J ft. Ariana Grande And Nicki Minaj

: „Bang Bang“ - Jessie J ft. And Jan-Luca (22), Wien : „Tainted Love“ - Marylin Manson

: „Tainted Love“ - Leo (21), Düren : „Let Her Go“ - Passenger

: „Let Her Go“ - Passenger Marina (29), Zürich : „I Love It“ - Icona Pop (ft. Charli XCX )

: „I Love It“ - (ft. ) Eugene (23), Nidderau : „Uliza Kiatu“ - H_Art The Band

: „Uliza Kiatu“ - H_Art The Band Luisa (27), Solingen : „Durch die Nacht“ - Silbermond

: „Durch die Nacht“ - Silbermond Manuel (44), Obertshausen : „Ai Se Eu Te Pego“ - Michel Teló

: „Ai Se Eu Te Pego“ - Michel Teló Lisa-Marie (25), Kehl: „What Is Love“ - Haddaway

Isabel (32), Beckum : „Als Ich Fortging“ - Karusell

: „Als Ich Fortging“ - Karusell Alexander (21), Hamburg : „Dive“ - Ed Sheeran

: „Dive“ - Maciek (27), Hannover : „You Gotta Be“ - Des'ree

"The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zur TVOG-Staffel 10

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury, Kandidaten und Teams

Hier stellen wir die Coaches in der Jury von The Voice of Germany vor und hier die TVOG-Kandidaten 2020 und Teams.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zur Moderatorin Annemarie Carpendale und hier ein Porträt zu Moderator Thore Schölermann.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice of Germany im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei The Voice of Germany 2020 die Sendetermine und die Sendezeit.

