The Voice of Germany 2020 heute: Welche Kandidaten treten in Folge 6 auf?

"The Voice of Germany" 2020 läuft heute mit Folge 6. Kandidat Oliver will die Jury rocken - mit einem Song von 30 Seconds to Mars. Alle Infos lesen Sie in der Vorschau.

"The Voice of Germany" 2020 läuft heute mit Folge 6 auf Sat.1. Auch Samu Haber ist noch dabei. Alle Infos zur Show hier in der Vorschau.

Bei " The Voice of Germany" 2020 stehen heute in Folge 6 die sechsten Blind Auditions an - noch mit Samu Haber. Der am Coronavirus erkrankte Finne war bei der Aufzeichnung der Folge noch gesund. Mittlerweile erholt sich der Sänger ohne Symptome zuhause und kann die Folge auf Sat.1 gemütlich vom Sofa aus ansehen. Alle Infos zu Folge 6 gibt es bei uns in der Vorschau.

"The Voice of Germany" heute: Vorschau auf Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "The Voice of Germany" läuft am 25.10.20 um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Stefanie Klos und Yvonne Catterfeld waren in der letzten Folge die großen Gewinner - sie konnten insgesamt drei Neuverpflichtungen in ihrem Team verzeichnen. Auch Mark Forster hatte Glück, er durfte Erwin in sein Team holen. Auch dieses Mal dürfte Forster auf den ein oder anderen Neuen in seiner Mannschaft hoffen - auch, um Rea Garvey und Samu Haber eines auszuwischen.

Diese Talente treten in Folge 6 von "The Voice of Germany" auf:

Maria (27, Witten )

) Alex (29, Bremen )

) Ekaterina (29, Berlin)

Julia (27, Oberhausen )

(27, ) Linda und Vincent (25, Lübeck)

Michelle (21, Berlin)

Oliver (38, Wülfrath )

) Julian (25, Samerberg )

) Taschira (30, Kembs )

) Alexandra (43, Deisenhausen )

) Mark (22, Bietigheim-Bissingen )

(22, ) Katiuska (42, Wels)

"The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zur TVOG-Staffel 10 auf ProSieben und Sat.1

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury, Kandidaten und Teams

Hier stellen wir die Coaches in der Jury von The Voice of Germany vor und hier die TVOG-Kandidaten 2020 und Teams.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zur Moderatorin Annemarie Carpendale und hier ein Porträt zu Moderator Thore Schölermann.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice of Germany im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei The Voice of Germany 2020 die Sendetermine und die Sendezeit.

