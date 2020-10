vor 17 Min.

The Voice of Germany 2020 heute mit Folge 3: Alle Coaches kämpfen um Max

"The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zu Folge 3 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

"The Voice of Germany" 2020 läuft heute mit Folge 3 im TV. Alle Infos zur Episode erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

" The Voice of Germany" 2020 ist auch heute wieder im TV und Stream zu sehen. Wann läuft Folge 3 mit weiteren Blind Auditions im Fernsehen? Wo wird die Episode übertragen? Welche Kandidaten treten auf? Hier finden Sie alles Wichtige zur Sendung.

"The Voice of Germany" heute: Vorschau auf Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 3 von "The Voice of Germany" läuft am 15.10.20 um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Auch heute versuchen wieder zahlreiche Kandidaten bei den dritten Blind Auditions die Jury von sich und ihrem Gesangstalent zu überzeugen. Einer von ihnen ist der 18-jährige Max Lenz. Er tritt mit dem Hit "Falling" von Harry Styles auf und sprengt mit seiner Performance jede Erwartung der Coaches und Zuschauer. Innerhalb kürzester Zeit drehen sich die Stühle aller sechs Coaches um - jeder der Musiker will Max für sein Team gewinnen. Für welches Team wird sich Max am Ende entscheiden?

"The Voice of Germany" 2020: Alle Infos zur TVOG-Staffel 10

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury, Kandidaten und Teams

Hier stellen wir die Coaches in der Jury von The Voice of Germany vor und hier die TVOG-Kandidaten 2020 und Teams.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zur Moderatorin Annemarie Carpendale und hier ein Porträt zu Moderator Thore Schölermann.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice of Germany im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei The Voice of Germany 2020 die Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen