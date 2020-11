vor 16 Min.

The Voice of Germany 2020 mit Folge 15: Sing Offs starten heute mit prominenter Unterstützung

Hannah hofft gemeinsam mit Nico ins Halbfinale einzuziehen: Alle Infos zu Folge 15 von "The Voice of Germany" 2020 - hier.

"The Voice of Germany" 2020 läuft heute mit Folge 15 im TV. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

" The Voice of Germany" 2020 geht langsam in die heiße Phase: Heute stehen mit Folge 15 bereits die ersten Sing Offs an. Welcher Star unterstützt das heutige Team? Alle Infos zur Sendung finden Sie hier in unserer Vorschau.

"The Voice of Germany" heute: Vorschau auf Folge 15

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 15 von "The Voice of Germany" läuft am 26.11.20 um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Heute stehen bei "The Voice of Germany" 2020 bereits die ersten Sing Offs an. Dabei treten die Talente eines Teams nacheinander an und kämpfen um einen "Hot-Seat", der sie direkt ins Halbfinale bringt.

In den ersten Sing Offs müssen nun die Kandidaten aus Team Nico gegeneinander antreten. Besonders spannend dabei: Auch Hannah Wilhelm und Nico Traut, die sich bei den Blind Auditions kennen und lieben gelernt hatten, treten gegeneinander an. „Unser Traum ist natürlich, dass wir am Ende beide da oben sitzen und zusammen ins Halbfinale kommen“, verrät Hannah. Ob der Traum für das Paar in Erfüllung geht?

Unterstützt werden die Talente von Nico Santos heute von Sängerin Lea, die bereits zahlreiche Auszeichnungen für ihre Musik verbuchen konnte.

(AZ)

