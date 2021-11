Kandidaten bei "The Voice of Germany" 2021: Wer ist raus? Wer ist weiter?

Hier stellen wir die Kandidaten und Teams von "The Voice of Germany" 2021 vor. Wer ist raus? Wer ist weiter?

" The Voice of Germany" 2021 läuft aktuell mit Staffel 11 im TV. Samu Haber, Rea Garvey, Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld haben die Jury verlassen. Auf den Stühlen nehmen stattdessen Sarah Connor und Johannes Oerding Platz. Aus der zehnten Staffel sind Nico Santos und Mark Forster noch zu sehen. Welche Kandidaten holen sie in ihr Team?

In diesem Artikel geben wir einen Überblick über alle Kandidaten und Teams von "The Voice of Germany" 2021.

The Voice of Germany” 2021: Kandidaten und Kandidatinnen - Wer ist raus?

ProSieben und Sat.1 haben die ersten Sendetermine von Staffel 11 veröffentlicht. Die genaue Anzahl an Blind-Auditions steht noch nicht fest. Im vergangenen Jahr wurden neun Blind-Auditions abgehalten, deshalb haben wir Ihnen basierend darauf eine vorläufige Übersicht zusammengestellt:

Video: ProSieben

Blind-Audition 1 am 7. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Andy Woithe (33 Jahre) mit dem Song: Cutting Crew - Died in Your Arms

(33 Jahre) mit dem Song: Cutting Crew - Died in Your Arms Archippe Mbongue Ombang (21 Jahre) mit dem Song: Whitney Houston And CeCe Winans - Count On Me

(21 Jahre) mit dem Song: And - Count On Me Dan Perry (27 Jahre) mit dem Song: Queen - Killer Queen

(27 Jahre) mit dem Song: Queen - Killer Queen Janine Gierszewsky (21 Jahre) mit dem Song: Alice Merton - Why So Serious?

- Why So Serious? Jennifer Williams-Braun (63 Jahre) mit dem Song: Nina Simone - I Put A Spell On You

(63 Jahre) mit dem Song: - I Put A Spell On You Katarina Mihaljević (21 Jahre) mit dem Song: Olivia Rodrigo - Drivers License

- Drivers License Laura und Sophie (23 und 26 Jahre): mit dem Song: Amy Winehouse - Valerie

(23 und 26 Jahre): mit dem Song: - Valerie Nico Grund (27 Jahre) mit dem Song: Ed Sheeran - Supermarket Flowers

(27 Jahre) mit dem Song: - Supermarket Flowers Peter Hoebertz (31 Jahre) mit dem Song: Nathan Evans - Wellerman (Sea Shanty)

(31 Jahre) mit dem Song: - Wellerman (Sea Shanty) Salomé Stresing (23 Jahre) mit dem Song: Doja Cat - Say So

(23 Jahre) mit dem Song: Doja Cat - Say So Zeynep Avici (38 Jahre) mit dem Song: Tan Tasci - Yalan

Wer ist weiter?

Lesen Sie dazu auch

Archippe Mbongue Ombang

Peter Hoebertz

Laura und Sophie

Jennifer Williams-Braun

Katharina Mihaljević

Zeynep Avici

Nico Grund

Salomé Stresing

Wer ist raus?

Andy Woithe

Janine Gierszewsky

Dan Perry

Blind-Audition 2 am 10. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Jennifer Hans (30) mit dem Song: Lizzo - Juice

(30) mit dem Song: Lizzo - Juice Philipp Steffen (39) mit dem Song: Suzanne Vega - Luca

(39) mit dem Song: - Luca Natascha Ronowski (25) mit dem Song: Adele - One And Only

Sebastian Krenz (29) mit dem Song: Scorpions - Still Loving You

(29) mit dem Song: Scorpions - Still Loving You Katy Weber (20) mit dem Song: Dua Lipa - Break my Heart

(20) mit dem Song: - Break my Heart Fadi Semmo (32) mit dem Song: Usher - U got it bad

Anton Verzani (22) mit dem Song: Jeremias - Grüne Augen lügen nicht

THE RAZZONES (32-37) mit dem Beatbox-Medley aus Ring Ring Ring, Drop it like it's hot, Mundian to Bach Ke und Knight Rider Theme

Jeanette Alterino (31) mit dem Song: The Beatles - Come Together

- Come Together Karen Ann Tepperis (71) mit dem Song: Adele - When we were young

Tepperis (71) mit dem Song: Adele - When we were young Felix Breßmer (25) mit dem Song: Sam Fender - Will we talk?

- Will we talk? Anouar Chauech (26) mit dem Song: Blue - Breath Easy

Wer ist weiter?

The Razzones

Karen Ann Tepperis

Tepperis Natascha Ronowski

Anouar Chauech

Anton Verzani

Jennifer Hans

Katy Weber

Sebastian Krenz

Felix Breßmer

Wer ist raus?

Philipp Steffen

Jeanette Alterino

Fadi Semmo

Blind-Audition 3 am 14. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Francesco Farina (51 Jahre) mit dem Song: Eros Ramazzotti - Adesso Tu

(51 Jahre) mit dem Song: - Adesso Tu Luna Farina (19 Jahre) mit dem Song: Sarah Connor - Wie Schön Du Bist

(19 Jahre) mit dem Song: - Wie Schön Du Bist Chris Golger (31 Jahre) mit dem Song: Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody

(31 Jahre) mit dem Song: - I Wanna Dance With Somebody Will Church (26 Jahre) mit dem Song: Duncan Laurence - Arcade

- Arcade Susanne Seeber (54 Jahre) mit dem Song: Bruno Mars - Locked Out Of Heaven

(54 Jahre) mit dem Song: - Locked Out Of Heaven Julia Winkler und Barbara Buchberger (24 & 28 Jahre) mit dem Song: Purple Disco Machine, Sophie , And the Giants - Hypnotized

und (24 & 28 Jahre) mit dem Song: Purple Disco Machine, , And the Giants - Hypnotized Daniel Hellmann aka Soya the Cow (35 Jahre) mit dem Song: a-ha - Take On Me

the Cow (35 Jahre) mit dem Song: a-ha - Take On Me Oliver Zinhobl (27 Jahre) mit dem Song: Amy Macdonald - This Is The Life

- This Is The Life Martin Bollig (26 Jahre) mit dem Song: Joris - Steine

(26 Jahre) mit dem Song: Joris - Steine Raffi Kerz (21 Jahre) mit dem Song: JC Stewart - Break My Heart

(21 Jahre) mit dem Song: JC Stewart - Break My Heart Ann Sophie Dürmeyer (30 Jahre) mit dem Song: George Gershwin - Summertime

Wer ist weiter?

Luna Farina

Chris Golger

Will Church

Julia Winkler und Barbara Buchberger

und Oliver Zinhobl

Martin Bollig

Raffi Kerz

Ann Sophie Dürmeyer

Wer ist raus?

Francesco Farina

Susanne Seeber

Daniel Hellmann aka Soya the Cow

Blind-Audition 4 am 17. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Azarel Gottfried (24 Jahre) mit dem Song: Natalia Lacunza, Guitarricadelafuente - Nana Triste

(24 Jahre) mit dem Song: Natalia Lacunza, Guitarricadelafuente - Nana Triste Florian Schindler (29 Jahre) mit dem Song: Ofenbach feat. Lagique - Wasted Love

(29 Jahre) mit dem Song: Ofenbach feat. Lagique - Wasted Love Florian & Charlene Gallant (35 und 31 Jahre) mit dem Song: Shawn Mendes - Mercy

& (35 und 31 Jahre) mit dem Song: - Mercy Gugu Zulu (28 Jahre) mit dem Song: Whitney Houston - I Look to you

- I Look to you Ilho Cho (44 Jahre) mit dem Song: Deep Purple - Highway Star

- Highway Star Linda Elsener (19 Jahre) mit dem Song: James Morrison - I Won't Let You Go

(19 Jahre) mit dem Song: - I Won't Let You Go Mathis Kloss (16 Jahre) mit dem Song: Roger Cicero - Glück ist leicht

(16 Jahre) mit dem Song: - Glück ist leicht Petra Berghaus (53 Jahre) mit dem Song: Alexa Feser - Mut

(53 Jahre) mit dem Song: - Mut Philipp Allar (28 Jahre) mit dem Song: Miley Cyrus feat. Dua Lipa - Prisoner

feat. - Prisoner Stefanie Black (22 Jahre) mit dem Song: Sarah Engels - Genau hier

Black (22 Jahre) mit dem Song: - Genau hier Tillmann Urbaniak (20 Jahre) mit dem Song: Kontra K - Erfolg ist kein Glück

Wer ist weiter?

Florian & Charlene Gallant

& Stefanie Black

Black Azarel Gottfried

Gugu Zulu

Tillmann Urbaniak

Ilho Cho

Linda Elsener

Mathis Kloss

Wer ist raus?

Philipp Allar

Petra Berghaus

Florian Schindler

Blind-Audition 5 am 21. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Alex Kerski (24 Jahre) mit dem Song: Slipknot - Psychosocial

(24 Jahre) mit dem Song: Slipknot - Psychosocial Hao Phan Nguyen Quoc (18 Jahre) mit dem Song: The Kid LAROI - WITHOUT

Jacqueline Büthe (28 Jahre) mit dem Song: Taylor Dayne - Tell it to my Heart

(28 Jahre) mit dem Song: - Tell it to my Heart Josua Schwab (20 Jahre) mit dem Song: Lotte - Pauken

(20 Jahre) mit dem Song: Lotte - Pauken Myriam Benoun (24 Jahre) mit dem Song: Boney M. - Sunny

Naomi Maier (24 Jahre) mit dem Song: Halsey - Without Me

(24 Jahre) mit dem Song: Halsey - Without Me Noordin Derbali (42 Jahre) mit dem Song: Shawn Mendes - Treat You Better

- Treat You Better Norman Ebel (39 Jahre) mit dem Song: Milliarden - Katy Perry

(39 Jahre) mit dem Song: Milliarden - Robert Cotton (69 Jahre) mit demSong: Blues Brothers - Hey Bartender

(69 Jahre) mit demSong: Blues Brothers - Hey Bartender Robin Becker (25 Jahre) mit dem Song: Gregor Meyle - Keiner Ist Wie Du

(25 Jahre) mit dem Song: - Keiner Ist Wie Du Romy Wolf (19 Jahre) mit dem Song: Ariana Grande - Almost Is Never Enough

(19 Jahre) mit dem Song: - Almost Is Never Enough Taiga Trece (35 Jahre) mit dem Song: Bomba Estéreo - Soy Yo

Wer ist weiter?

Alex Kerski

Robin Becker

Taiga Trece

Jacqueline Büthe

Noordin Derbali

Robert Cotton

Naomi Maier

Norman Ebel

Myriam Benoun

Wer ist raus?

Hao Phan Nguyen Quoc

Josua Schwab

Romy Wolf

Blind-Audition 6 am 24. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Justin (21 Jahre) mit dem Song: George Ezra - Hold My Girl

(21 Jahre) mit dem Song: - Hold My Girl Kati (26 Jahre) mit dem Song: Queen - Bohemian Rhapsody

(26 Jahre) mit dem Song: Queen - Bohemian Rhapsody Mia (26 Jahre) mit dem Song: Matthea - 2x

Dustin (29 Jahre) mit dem Song: Sido feat. Andreas Bourani - Astronaut

(29 Jahre) mit dem Song: Sido feat. - Astronaut Raya (24 Jahre) mit dem Song: Rihanna - Russian Roulette

- Russian Roulette Roman (19 Jahre) mit dem Song: Justin Bieber & Benny Blanco - Lonely

& - Lonely Timea (42 Jahre) mit dem Song: Nina Hagen - TV Glotzer

- Glotzer Marco (24 Jahre) mit dem Song: Lewis Capaldi - Bruises

(24 Jahre) mit dem Song: - Bruises Diolem (21 Jahre) mit dem Song: Katy Perry - Part of Me

- Part of Me Simon (52 Jahre) mit dem Song: Gregor Meyle - Jetzt

- Jetzt Alisha (34 Jahre) mit dem Song: Chris Isaak - Wicked

(34 Jahre) mit dem Song: - Wicked Ophundem Achale (19 Jahre) mit dem Song: Oleta Adams - Get here

Wer ist weiter?

Marco Spöri

Mia Sternberger

Tímea Göghova

Kati Lamberts

Roman Pocta

Raya Despodovskas

Alisha Popat

Simon Fetzer

Ophundem Achale

Wer ist raus?

Diolem

Dustin

Justin

Blind-Audition 7 am 28. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Anastasia Troska (27 Jahre) mit dem Song: Demi Lovato - Dancing With The Devil

(27 Jahre) mit dem Song: - Dancing With The Devil Dustin Wessels (23 Jahre) mit dem Song: Juju & Henning May - Vermissen

(23 Jahre) mit dem Song: Juju & Henning May - Vermissen Joel Zupan (27 Jahre) mit dem Song: Lizzo - Cuz I Love You

(27 Jahre) mit dem Song: Lizzo - Cuz I Love You JOEMISMO (22 Jahre) mit dem Song: Maluma X J Balvin - Qué Pena

K'Daanso (32 Jahre ) mit dem Song: Gentleman - Superior

Kira Bernard van der Zee (17 Jahre) mit dem Song: Michael Jackson - Man In The Mirror

van der Zee (17 Jahre) mit dem Song: - Man In The Mirror Larissa Diana Frank (42 Jahre) mit dem Song: Taylor Swift - Blank Space

(42 Jahre) mit dem Song: - Blank Space Laura Plößner (25 Jahre) mit dem Song: Pink - F**cking Perfect

Louise Mayer (30 Jahre) mit dem Song: Meghan Trainor - Better When I'm Dancing

(30 Jahre) mit dem Song: - Better When I'm Dancing Mazze (36 Jahre) mit dem Song: Herbert Grönemeyer - Halt Mich

- Halt Mich Nico Lange (40 Jahre) mit dem Song: Lionel Richie - Stuck On You

(40 Jahre) mit dem Song: - Stuck On You Sascha Salvati (36 Jahre) mit dem Song: Helene Fischer - Lieb Mich Dann

Wer ist weiter?

JOEMISMO

Nico Lange

Larissa Diana Frank

Joel Zupan

Kira Bernard van der Zee

van der Zee Laura Plößner

Mazze

Anastasia Troska

Sascha Salvati

Wer ist raus?

K'Daanso

Dustin Wessels

Louise Mayer

Blind-Audition 8 am 31. Oktober 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Dirk aka "Dwyke" (45 Jahre) mit dem Song: Philipp Poisel - Zünde alle Feuer

"Dwyke" (45 Jahre) mit dem Song: - Zünde alle Feuer Hai Mi (20 Jahre) mit dem Song: Zoe Wees - Ghost

- Ghost Damian und Chris (31 und 28 Jahre) mit dem Song: Apache 207 - Roller

Max (27 Jahre) mit dem Song: Papa Roach - Last Resort

- Last Resort Lea-Christin (38 Jahre) mit dem Song: Anna Depenbusch - Tim liebt Tina

- Tim liebt Tina André (22 Jahre) mit dem Song: Ed Sheeran - Afterglow

- Afterglow Jil (26 Jahre) mit dem Song: Miranda Lamber - Locomotive

- Locomotive Patrick (32 Jahre) mit dem Song: Juli - Regen und Meer

Perry (31 Jahre) mit dem Song: Stevie Wonder - Superstition

- Superstition Marina (17 Jahre) mit dem Song: Justin Bieber feat. Daniel Ceasar & Giveon - Peaches

(17 Jahre) mit dem Song: feat. & Giveon - Peaches Christoph (27 Jahre) mit dem Song: Tim Bendzko - Wenn Worte meine Sprache wären

(27 Jahre) mit dem Song: - Wenn Worte meine Sprache wären Laila (20 Jahre) mit dem Song: Julie Andrews - I could Have Danced All Night

Wer ist weiter?

Hai Mi Trân

Laila Ghaleb

Max Hofmann

Dirk Weidner

Marina Vavoura

André Stangier

Perry Beenen

Patrick Rokitensky

Christoph Rieger

Wer ist raus?

Damian und Chris

Lea-Christin

Jil

Blind-Audition 9 am 4. November 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Dominik Poch (30 Jahre) mit dem Song: The Weeknd - Save Your Tears

(30 Jahre) mit dem Song: - Save Your Tears Jonas Eisemann (26 Jahre) mit dem Song: Two Door Cinema Club - Undercover Martyn

(26 Jahre) mit dem Song: - Undercover Martyn Julian Schmidt (20 Jahre) mit dem Song: Mark Forster - Übermorgen

(20 Jahre) mit dem Song: - Übermorgen Lena Belgart (35 Jahre) mit dem Song: Demi Lovato - Nightingale

- Nightingale Lilli - Lélé - Venskeviciuté (28 Jahre) mit dem Song: Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk

Ronson feat. - Uptown Funk Maximilian Theiss (21 Jahre) mit dem Song: Michael Schulte - Stay

(21 Jahre) mit dem Song: - Stay Mazen Mohsen (27 Jahre) mit dem Song: Die Gedanken Sind Frei

Nadja Fingerhuth (34 Jahre) mit dem Song: Carrie Underwood - Before He Cheats

(34 Jahre) mit dem Song: - Before He Cheats Nico Röwenstrunk (47 Jahre) mit dem Song: George Strait - Amarillo By Morning

- Amarillo By Morning Patrick Aretz (25 Jahre) mit dem Song: Lauv - Julia

(25 Jahre) mit dem Song: Lauv - Julia Sabine Wagener (26 Jahre) mit dem Song: Muse - Time Is Running Out

(26 Jahre) mit dem Song: Muse - Time Is Running Out Sang-Ji Lee (19 Jahre) mit dem Song: Eminem feat. Juice WRLD - Godzilla

(19 Jahre) mit dem Song: feat. Juice WRLD - Godzilla Sophie Platiel (26 Jahre) mit dem Song: Alexa Feser - 1A

Wer ist weiter?

Jonas Eisemann

Mazen Mohsen

Maximilian Theiss

Sang-Ji Lee

Sophie Platiel

Platiel Lena Belgart

Nadja Fingerhuth

Patrick Aretz

Wer ist raus?

Dominik Poch

Sabine Wagener

Lilli - Lélé - Venskeviciuté

Nico Röwenstrunk

Julian Schmidt

Blind-Audition 10 am 7. November 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Andreas Langer (29 Jahre) mit dem Song: Silly - Deine Stärken

Langer (29 Jahre) mit dem Song: Silly - Deine Stärken Anika Lehmann (35 Jahre) mit dem Song: Fettes Brot - Emanuela

(35 Jahre) mit dem Song: - Emanuela Anna, Lisa und David (28, 23 & 29 Jahre) mit dem Song: Miley Cyrus - Midnight Sky

- Midnight Sky Babsi Pak (45 Jahre) Mit dem Song: Led Zeppelin - Whole Lotta Love

(45 Jahre) Mit dem Song: - Whole Lotta Love Charline Klimt (29 Jahre) mit dem Song: Jay-Z feat. Alicia Keys - Empire State Of Mind

(29 Jahre) mit dem Song: feat. - Empire State Of Mind Faraz Sineh-Sepehr (39 Jahre) mit dem Song: Johannes Oerding - Ich Will Noch Nicht Nach Hause

- Ich Will Noch Nicht Nach Hause Helin Koyuncu (25 Jahre) mit dem Song: Christina Aguilera - Lift Me Up

(25 Jahre) mit dem Song: - Lift Me Up Jakob Wenig (26 Jahre) mit dem Song: Gavin James - City Of Stars

(26 Jahre) mit dem Song: - City Of Lukas Schrieber (35 Jahre) mit dem Song: Joris - Herz Über Kopf

(35 Jahre) mit dem Song: Joris - Herz Über Kopf Milijana Mijatović (26 Jahre) mit dem Song: Tove Lo - Habbits

(26 Jahre) mit dem Song: - Habbits Ron Jackson (46 Jahre) mit dem Song: Ginuwine - Pony

Wer ist weiter?

Babsi Pak

Jakob Wenig

Anna, Lisa und David

Milijana Mijatović

Ron Jackson

Charline Klimt

Wer ist raus?

Faraz Sineh-Sepehr

Helin Koyuncu

Andreas Langer

Langer Lukas Schrieber

Anika Lehmann

Battles am 11. November 2021, 20.15 Uhr

Kandidaten

Ann Sophie Dürmeyer (Team Sarah)

(Team Sarah) Archippe Mbongue Ombang (Team Sarah)

(Team Sarah) Azarel Gottfried (Team Nico)

(Team Nico) Jennifer Williams-Braun (Team Sarah)

(Team Sarah) Jonas Eisemann (Team Mark )

(Team ) Karen Tepperis (Team Mark )

) Katarina Mihaljevic (Team Sarah)

(Team Sarah) Katy Weber (Team Sarah)

(Team Sarah) Martin Bollig (Team Johannes )

(Team ) Max Hofmann (Team Johannes )

(Team ) Milijana Mijatović (Team Nico)

(Team Nico) Nadja Fingerhuth (Team Johannes )

(Team ) Nico Grund (Team Johannes )

(Team ) Nico Lange (Team Mark )

(Team ) Patrick Aretz (Team Johannes )

(Team ) Raya Despodovskas (Team Sarah)

Sebastian Krenz (Team Johannes )

(Team ) Taiga Trece (Team Nico)

Wer ist weiter?

Ann Sophie Dürmeyer (Team Sarah)

(Team Sarah) Archippe Mbongue Ombang (Team Sarah)

(Team Sarah) Azarel Gottfried (Team Nico)

(Team Nico) Jennifer Williams-Braun (Team Sarah)

(Team Sarah) Karen Tepperis (Team Mark )

) Katarina Mihaljevic (Team Sarah)

(Team Sarah) Martin Bollig (Team Johannes )

(Team ) Sebastian Krenz (Team Johannes )

Wer ist raus?

Jonas Eisemann (Team Mark )

(Team ) Katy Weber (Team Sarah)

(Team Sarah) Max Hofmann (Team Johannes )

(Team ) Milijana Mijatović (Team Nico)

(Team Nico) Nadja Fingerhuth (Team Johannes )

(Team ) Nico Grund (Team Johannes )

(Team ) Nico Lange (Team Mark )

(Team ) Patrick Aretz (Team Johannes )

(Team ) Raya Despodovskas (Team Sarah)

Taiga Trece (Team Nico)

Battles am 14.11.2021 um 20.15 Uhr

Alex Kerski (Team Mark )

(Team ) Anastasia Troska (Team Johannes )

(Team ) André Stangier (Team Nico)

(Team Nico) Anouar Chauech (Team Sarah)

Babsi Pak (Team Mark )

(Team ) Charline Klimt (Team Johannes )

(Team ) Dirk Weidner (Team Johannes )

(Team ) Hai Mi Tran (Team Sarah)

(Team Sarah) Jacqueline Buthe (Team Sarah)

(Team Sarah) Lena Belgart (Team Johannes )

) Luna Farina (Team Sarah)

(Team Sarah) Matthias Wiesner (Team Johannes )

(Team ) Noordin Derbali (Team Sarah)

Norman Ebel (Team Johannes )

(Team ) Roman Pocta (Team Nico)

Ron Jackson (Team Sarah)

(Team Sarah) Sang-Ji Lee (Team Nico)

(Team Nico) Timea Göghova (Team Mark )

Teams bei "The Voice of Germany" 2021 - Wer coacht welche Kandidaten?

In der Jubliäumsstaffel von "The Voice of Germany" 2020 waren insgesamt sechs Juroren zu sehen, die teilweise in Teams gemeinsam Kandidaten rekrutiert haben. Das wird in Staffel 11 nicht mehr der Fall sein. Hier sehen Sie die Coaches und die Kandidaten in ihren Teams - sobald diese feststehen.

Kandidaten im Team von Sarah Connor

Sarah Connor hat mit ihrer Single "Let’s Get Back to Bed – Boy!" im Mai 2001 ihren Durchbruch geschafft. Seither hat sie neun Studioalben veröffentlicht. In Staffel 11 wird sie zum ersten Mal als Jurorin bei "The Voice of Germany" zu sehen sein.

Kandidaten im Team von Sarah Connor

Archippe Mbongue Ombang aus Folge 1

aus Folge 1 Jennifer Williams-Braun aus Folge 1

aus Folge 1 Katharina Mihaljević aus Folge 1

Katy Weber aus Folge 2

aus Folge 2 Jennifer Hans aus Folge 2

aus Folge 2 Anton Verzani aus Folge 2

Anouar Chauech aus Folge 2

Luna Farina aus Folge 3

aus Folge 3 Oliver Zinhobl aus Folge 3

Ann Sophie Dürmeyer aus Folge 3

aus Folge 3 Ilho Cho aus Folge 4

Robert Cotton aus Folge 5

aus Folge 5 Norrdin Derbali aus Folge 5

Jacqueline Büthe aus Folge 5

aus Folge 5 Raya Despodovskas aus Folge 6

Joel Zupan aus Folge 7

aus Folge 7 Kira Berdard van der Zee aus Folge 7

Hai Mi Trân aus Folge 8

Laila Ghaleb aus Folge 8

aus Folge 8 Sophie Platiel aus Folge 9

Platiel aus Folge 9 Ron Jackson aus Folge 10

Kandidaten im Team von Johannes Oerding

Johannes Oerding hat mittlerweile sechs Alben veröffentlicht. Sein erstes Album hieß "Erste Wahl". Ob er die Kandidaten mit seinem stylischen Markenzeichen, dem Porkpie-Hut, in sein Team locken kann?

Kandidaten im Team von Johannes Oerding

Zeynep Avici aus Folge 1

Nico Grund aus Folge 1

aus Folge 1 Sebastian Krenz aus Folge 2

aus Folge 2 Martin Bollig aus Folge 3

aus Folge 3 Linda Elsener aus Folge 4

aus Folge 4 Norman Ebel aus Folge 5

aus Folge 5 Naomi Maier aus Folge 5

aus Folge 5 Alisha Popat aus Folge 6

aus Folge 6 Simon Fetzer aus Folge 6

aus Folge 6 Anastasia Troska aus Folge 7

aus Folge 7 Laura Plößer aus Folge 7

Mazze aus Folge 7

Max Hoffman aus Folge 8

aus Folge 8 Dirk Weidner aus Folge 8

aus Folge 8 Lena Belgart aus Folge 9

Nadja Fingerhuth aus Folge 9

aus Folge 9 Patrick Aretz aus Folge 9

aus Folge 9 Charline Klimt aus Folge 10

Kandidaten im Team von Nico Santos

Nico Santos hat bisher zwei Alben veröffentlicht: "Streets of Gold" und "Nico Santos". Der 28-Jährige ist der jüngste "The Voice of Germany"-Juror. Der Sänger war auch bei der Jubiläumsstaffel im vergangenen Jahr als Jury-Mitglied zu sehen.

Kandidaten im Team von Nico Santos

Laura und Sophie aus Folge 1

aus Folge 1 Natascha Ronowski aus Folge 2

Will Church aus Folge 3

Julia Winkler und Barbara Buchberger aus Folge 3

und aus Folge 3 Azarel Gottfried aus Folge 4

aus Folge 4 Gugu Zulu aus Folge 4

Tillmann Urbaniak aus Folge 4

aus Folge 4 Robin Becker aus Folge 5

aus Folge 5 Taiga Trece aus Folge 5

Kati Lamberts aus Folge 6

aus Folge 6 Roman Pocta aus Folge 6

Larissa Diana Frank aus Folge 7

aus Folge 7 André Stangier aus Folge 8

aus Folge 8 Marina Vavoura aus Folge 8

aus Folge 8 Maximilian Theiss aus Folge 9

aus Folge 9 Sang-Ji Lee aus Folge 9

aus Folge 9 Anna, Lisa und David aus Folge 10

Milijana Mijatović aus Folge 10

Kandidaten im Team von Mark Forster

Mark Forster ist schon seit Jahren im "The Voice"-Universum als Juror zu sehen. Er hat mittlerweile fünf Studioalben veröffentlicht. Zwei davon erreichten den Gold-Status. 2021 hat er das Album "Musketiere" veröffentlicht. Seine Songs laufen regelmäßig im Radio.

Kandidaten im Team von Mark Forster

Peter Hoebertz aus Folge 1

aus Folge 1 Karen Ann Tepperis aus Folge 2

Tepperis aus Folge 2 The Razzzones aus Folge 2

Chris Golger aus Folge 3

aus Folge 3 Florian und Charlene Gallant aus Folge 4

und aus Folge 4 Stefanie Black aus Folge 4

Black aus Folge 4 Alex Kerski aus Folge 5

aus Folge 5 Marco Spöri aus Folge 6

aus Folge 6 Mia Sternberger aus Folge 6

aus Folge 6 Tímea Göghova aus Folge 6

aus Folge 6 JOEMISMO aus Folge 7

Nico Lange aus Folge 7

aus Folge 7 Perry Beenen aus Folge 8

aus Folge 8 Patrick Rokitensky aus Folge 8

Jonas Eisemann aus Folge 9

aus Folge 9 Mazen Mohsen aus Folge 9

Babsi Pak aus Folge 10

aus Folge 10 Jakob Wenig aus Folge 10

Kandidaten im Team von Elif

Die Sängerin hat selbst Casting-Erfahrung: 2009 belegte sie den zweiten Platz bei "Popstars". 2013 brachte die Musikerin schließlich ihr erstes Album auf den Markt. In der kommenden Staffel wird sie erstmals als Coach bei "The Voice of Germany" dabei sein und ein ganz besonderes Team übernehmen: Beim Online-Spin-Off "The Voice: Comeback Stage" gibt sie bereits ausgeschiedenen Kandidaten eine zweite Chance. Die besten ihres Teams werden schließlich im Halbfinale gegen die übrigen Kandidaten aus den Teams von Johannes Oerding, Nico Santos, Sarah Connor und Mark Forster antreten.

Kandidaten im Team von Elif

Salomé Stresing aus Folge 2

aus Folge 2 Felix Breßmer aus Folge 2

Raffi Kerz aus Folge 3

aus Folge 3 Mathis Kloss aus Folge 4

aus Folge 4 Myriam Benoun aus Folge 5

Ophundem Achale aus Folge 6

Sascha Salvati aus Folge 7

aus Folge 7 Christoph Rieger aus Folge 8

(EJ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.